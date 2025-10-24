ATENCIÓN: ¡Temblor fuerte se sintió en Colombia hoy 24 de octubre de 2025!

En la tarde de este 24 de octubre, el Servicio Geológico Colombiano informó que se presentó un fuerte temblor que superó los 4.0 de magnitud y se sintió en una zona del país.

¿Cuál fue la profundidad de este movimiento telúrico? ¿En dónde fue exactamente el epicentro? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Así fue el fuerte temblor que se sintió en Colombia hoy 24 de octubre de 2025

4:30 p.m.

Epicentro: Cerca de la Costa de Venezuela.

Magnitud: 4.7.

Profundidad: 66 kilómetros.

Municipios cercanos: a 37 kilómetros de Maicao (La Guajira), a 44 de Sinamaica (Zulia, Venezuela) y a 61 de San Rafael de El Moján (Zulia, Venezuela).

Intensidad percibida: 4 (sentido ampliamente).

Estos son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 24 de octubre de 2025

1:12 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 146 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).

2:08 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 146 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 13 de Zapatoca (Santander).

2:44 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 16 de Villanueva (Santander).

3:40 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 15 de Aratoca (Santander).

6:21 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 14 de Zapatoca (Santander).

7:00 a.m.

Epicentro: Mar Caribe.

Magnitud: 2.9.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 37 kilómetros de Dibulla (La Guajira), a 62 de Riohacha (La Guajira) y a 95 de Hato Nuevo (La Guajira).

Intensidad percibida: 4 (sentido ampliamente).

7:06 a.m.

Epicentro: Aratoca, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 134 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Jordán (Santander), a 6 de Los Santos (Santander) y a 9 de Villanueva (Santander) a 9 km.

8:00 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.0.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 12 kilómetros de Los Santos (Santander), a 15 de Zapatoca (Santander) y a 16 de Betulia (Santander).

8:44 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Los Santos (Santander), a 13 de Jordán (Santander) y a 16 de Betulia (Santander).

9:25 a.m.

Epicentro: Océano Pacífico.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 73 kilómetros de Timbiquí (Cauca), a 75 de López de Micay (Cauca) y a 96 de El Litoral del San Juan (Chocó).

11:39 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 14 de Aratoca (Santander).

1:49 p.m.

Epicentro: Galán, Norte de Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Galán (Santander), a 14 de Hato (Santander) y a 16 de El Carmen (Santander).

2:51 p.m.

Epicentro: La Belleza, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 109 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de La Belleza (Santander), a 13 de Florián (Santander) y a 18 de Albania (Santander).