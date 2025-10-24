CANAL RCN
Colombia Video

ATENCIÓN: ¡Temblor fuerte se sintió en Colombia hoy 24 de octubre de 2025!

El Servicio Geológico Colombiano detalló en qué zona del país se sintió este temblor. Estos son los detalles completos.

Noticias RCN

octubre 24 de 2025
05:11 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En la tarde de este 24 de octubre, el Servicio Geológico Colombiano informó que se presentó un fuerte temblor que superó los 4.0 de magnitud y se sintió en una zona del país.

¿Cuál fue la profundidad de este movimiento telúrico? ¿En dónde fue exactamente el epicentro? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Así fue el fuerte temblor que se sintió en Colombia hoy 24 de octubre de 2025

  • 4:30 p.m.

Epicentro: Cerca de la Costa de Venezuela.

Magnitud: 4.7.

Profundidad: 66 kilómetros.

Municipios cercanos: a 37 kilómetros de Maicao (La Guajira), a 44 de Sinamaica (Zulia, Venezuela) y a 61 de San Rafael de El Moján (Zulia, Venezuela).

Intensidad percibida: 4 (sentido ampliamente).

Atento: ¡Tembló múltiples veces en Colombia hoy 23 de octubre de 2025! Descubra en qué zonas
RELACIONADO

Atento: ¡Tembló múltiples veces en Colombia hoy 23 de octubre de 2025! Descubra en qué zonas

Estos son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 24 de octubre de 2025

  • 1:12 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 146 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).

  • 2:08 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 146 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 13 de Zapatoca (Santander).

  • 2:44 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 16 de Villanueva (Santander).

  • 3:40 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 15 de Aratoca (Santander).

  • 6:21 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 14 de Zapatoca (Santander).

  • 7:00 a.m.

Epicentro: Mar Caribe.

Magnitud: 2.9.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 37 kilómetros de Dibulla (La Guajira), a 62 de Riohacha (La Guajira) y a 95 de Hato Nuevo (La Guajira).

Intensidad percibida: 4 (sentido ampliamente).

  • 7:06 a.m.

Epicentro: Aratoca, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 134 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Jordán (Santander), a 6 de Los Santos (Santander) y a 9 de Villanueva (Santander) a 9 km.

  • 8:00 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.0.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 12 kilómetros de Los Santos (Santander), a 15 de Zapatoca (Santander) y a 16 de Betulia (Santander).

  • 8:44 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Los Santos (Santander), a 13 de Jordán (Santander) y a 16 de Betulia (Santander).

  • 9:25 a.m.

Epicentro: Océano Pacífico.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 73 kilómetros de Timbiquí (Cauca), a 75 de López de Micay (Cauca) y a 96 de El Litoral del San Juan (Chocó).

  • 11:39 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 14 de Aratoca (Santander).

  • 1:49 p.m.

Epicentro: Galán, Norte de Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Galán (Santander), a 14 de Hato (Santander) y a 16 de El Carmen (Santander).

¡Tembló ampliamente en Colombia hoy 22 de octubre de 2025! Atento al reporte
RELACIONADO

¡Tembló ampliamente en Colombia hoy 22 de octubre de 2025! Atento al reporte

  • 2:51 p.m.

Epicentro: La Belleza, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 109 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de La Belleza (Santander), a 13 de Florián (Santander) y a 18 de Albania (Santander).

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

ELN

Lingotes de oro, dólares y lujosas propiedades: esto fue lo que incautaron a red del ELN que lavaba dinero en Bogotá

Atlántico

Gobernación del Atlántico está repoblando los embalses del departamento con peces: esta sería la razón

Asesinatos en Colombia

Cayó alias El Príncipe, habría ordenado el asesinato de la periodista María Victoria Correa y su hermana

Otras Noticias

Selección Colombia Femenina

🔴 EN VIVO 🔴 Colombia vs. Perú, Liga de Naciones Femenina: vea el juego en directo

Vea aquí en vivo y en directo la primera fecha de la Ligas de Naciones Femenina Conmebol entre Colombia y Perú.

Aida Victoria Merlano

"Vamos a manejar todo legalmente": ¿habrá pelea entre Juan David Tejada y Aida Victoria Merlano por la custodia de su hijo?

Juan David Tejada, la expareja de Aida Victoria Merlano, reveló que su abogado ya está al tanto de lo ocurrido.

Finanzas personales

LINK para consultar si los servicios de Nequi o Bancolombia funcionan tras fuerte caída

España

Reconocido exfutbolista del Real Madrid fue víctima de un millonario robo por parte de su propia empleada

Alimentos

Dormir mejor empieza en la mesa: estos son los alimentos que ayudan a conciliar el sueño