CANAL RCN
Colombia

¡Tembló en repetidas ocasiones en Colombia hoy 26 de octubre de 2025! Atención al reporte completo

El Servicio Geológico Colombiano informó que uno de los temblores alcanzó los 3.0 de magnitud. Estos son los detalles.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Noticias RCN

octubre 26 de 2025
08:27 p. m.
Este 26 de octubre de 2025, el Servicio Geológico Colombiano ha continuado monitoreando los temblores que se han presentado en el país.

Con corte hasta las 9:00 de la noche, la entidad ha advertido más de siete movimientos telúricos y uno de ellos llegó a los 3.0 de magnitud.

¿En dónde han sido los epicentros de estos temblores? ¿Qué profundidades han tenido? Estos son los detalles completos.

Este ha sido el temblor más reciente en Colombia hoy 26 de octubre de 2025

  • 3:32 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 13 de Barichara (Santander).

¿Qué otros temblores se han sentido en Colombia hoy 26 de octubre de 2025?

  • 5:18 a.m.

Epicentro: Vegachí, Antioquia.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 51 kilómetros.

Municipios cercanos: a 15 kilómetros de Remedios (Antioquia), a 17 de Vegachí (Antioquia) y a 30 de Yalí (Antioquia).

  • 7:06 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 11 de Los Santos (Santander) y a 15 de Betulia (Santander).

  • 7:42 a.m.

Epicentro: San Onofre, Sucre.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 1 8 kilómetros de María la Baja (Bolívar), a 20 de San Onofre (Sucre) y a 39 de San Juan Nepomuceno (Bolívar).

  • 9:34 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 13 de Zapatoca (Santander).

  • 10:56 a.m.

Epicentro: Tiquisio, Bolívar.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Tiquisio (Bolívar), a 22 de Guaranda (Sucre) y a 26 de Montecristo (Bolívar).

  • 11:41 a.m.

Epicentro: Lenguazaque, Cundinamarca.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Lenguazaque (Cundinamarca), a 7 de Cucunubá (Cundinamarca) y a 13 de Ubaté (Cundinamarca).

  • 1:09 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 134 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 14 de Zapatoca (Santander).

