Temblor en Colombia hoy 26 de septiembre: SGC reportó sismo en la madrugada

Un temblor de magnitud 3.5 se registró en Colombia en la madrugada del 26 de septiembre de 2025. Conoce los reportes del Servicio Geológico Colombiano.

septiembre 26 de 2025
06:43 a. m.
En la madrugada de este viernes 26 de septiembre de 2025, un nuevo movimiento telúrico volvió a poner en alerta a los habitantes del oriente colombiano.

Según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el temblor tuvo como epicentro el municipio de Los Santos, en Santander, zona reconocida por su alta actividad sísmica.

El reporte oficial detalló que el evento ocurrió exactamente a las 00:00 hora local, con una magnitud de 3.5 grados y una profundidad cercana a los 147 kilómetros.

La entidad precisó que, pese a su baja intensidad, se sintió en varios municipios aledaños como Jordán, Villanueva y el mismo Los Santos.

Otros temblores reportados este 26 de septiembre

La jornada no se limitó a un solo movimiento. De acuerdo con los registros del SGC, en las primeras horas del día se presentaron al menos tres sismos adicionales en el territorio nacional.

  • A las 05:53 de la mañana se registró un temblor de 2.6 en Piedecuesta, Santander, con una profundidad de 299 km.
  • Minutos después, a las 02:30 a. m., un movimiento de 2.0 grados se presentó en el municipio de Victoria, Caldas, este de carácter superficial.
  • Finalmente, a las 00:45 a. m., otro temblor de 2.4 grados se sintió en Los Santos, con una profundidad de 181 km.

Una región acostumbrada a los movimientos sísmicos

El oriente del país, en especial la zona de Santander, hace parte del llamado “nido sísmico de Bucaramanga”, uno de los más activos del mundo.

Por esta razón, los expertos reiteran la importancia de mantener planes de prevención y recordar las recomendaciones básicas en caso de un sismo: conservar la calma, identificar zonas seguras y atender las indicaciones de las autoridades locales.

Aunque estos movimientos no dejaron daños materiales, el registro evidencia que Colombia sigue siendo un país de constante actividad sísmica.

