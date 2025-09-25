CANAL RCN
Colombia

ATENTO| ¡Fuertes temblores se sintieron en Colombia en el inicio de este 25 de septiembre de 2025!

¿Qué magnitud han tenido los fuertes temblores de este 25 de septiembre? Descubra los detalles completos.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Noticias RCN

septiembre 25 de 2025
06:24 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Desde el pasado 24 de septiembre, se registraron múltiples temblores que tuvieron como epicentro a zonas venezolanas, pero se sintieron fuertemente en Colombia.

El primero se reportó a las 5:21 de la tarde del miércoles, se presentó en Mene Grande, Venezuela, y fue de 6.2. Además, doce minutos después, hubo otro de 4.7.

ATENCIÓN: otro temblor durísimo se sintió en Colombia hoy 24 de septiembre de 2025
RELACIONADO

ATENCIÓN: otro temblor durísimo se sintió en Colombia hoy 24 de septiembre de 2025

Sin embargo, no todo terminó ahí, sino que en la noche se sintieron otros tres fuertes eventos sísmicos en Colombia y en Venezuela. Uno ocurrió a las 9:42 y tuvo una magnitud de 5.3, otro se detectó a las 10:51 y fue de 6.3 y el otro se advirtió a las 11:07 con un tamaño de 4.3.

En consecuencia, una gran cantidad de ciudadanos reportaron daños en sus viviendas y se quedaron atentos de lo que pudiera pasar durante la madrugada. Fue así como se percataron de otros dos fuertes temblores durante este 25 de septiembre de 2025.

Así han sido los fuertes temblores que se han sentido en Colombia hoy 25 de septiembre de 2025

  • 1:42 a.m.

Epicentro: Mene Grande, Venezuela.

Magnitud: 4.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 30 kilómetros de San Timoteo (Zulia, Venezuela), a 35 de Bachaquero (Zulia, Venezuela) y a 71 de Trujillo (Trujillo, Venezuela).

Intensidad instrumental: 4 (leve).

Intensidad percibida: 4 (sentido ampliamente).

  • 1:55 a.m.

Epicentro: Mene Grande, Venezuela.

Magnitud: 5.8.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 45 kilómetros de San Timoteo (Zulia, Venezuela), a 50 kilómetros de Bachaquero (Zulia, Venezuela) y a 77 kilómetros de Ciudad Ojeda (Zulia, Venezuela).

Intensidad percibida: 5 (sentido fuertemente).

¿En qué zonas de Colombia se han sentido estos fuertes temblores del 25 de septiembre de 2025?

A pesar de que los epicentros de estos fuertes temblores han sido en Venezuela, los habitantes de zonas como Bogotá, Ocaña, Cúcuta y Barranquilla los han sentido.

¡ATENCIÓN! Fuerte temblor se sintió en Colombia hoy 24 de septiembre de 2025
RELACIONADO

¡ATENCIÓN! Fuerte temblor se sintió en Colombia hoy 24 de septiembre de 2025

Algunos de los comentarios en redes sociales han sido los siguientes:

"Me dice un conocido que los sintió en Barranquilla", "se sintió fuerte en Envigado", "en Bogotá se han sentido todos", "en Cúcuta fueron fuertes, pero cortos" y "en Bucaramanga duraron unos 15 segundos".

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Temblor en Colombia

ATENCIÓN: otro temblor durísimo se sintió en Colombia hoy 24 de septiembre de 2025

Ibagué

Policía de Ibagué sorprendió con silla de ruedas a artista callejero que no pudo volver a caminar

Abuso a menores

Músico fue contratado para una fiesta familiar en Bogotá y tras asistir, acechó a una menor para abusar de ella

Otras Noticias

América de Cali

Ganó América de Cali y así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

En el duelo de coleros entre Deportivo Pasto y América de Cali, los visitantes sumaron 3 puntos vitales y sueñan con clasificar a finales.

Costa Rica

La apuesta tecnológica con la que Costa Rica busca hacerle frente al narcotráfico

Los narcotraficantes pasan por Costa Rica en su recorrido para llegar a Estados Unidos.

Colpensiones

Colpensiones hace llamado de alerta a jubilados por peligrosa estafa con bonos

Turismo

Ocho países a los que los colombianos pueden viajar sin pasaporte: ojo, cédula digital es vital

EPS

Clínica Shaio dejará sin atención a miles de pacientes de la Nueva EPS: estas son las razones