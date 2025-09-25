ATENTO| ¡Fuertes temblores se sintieron en Colombia en el inicio de este 25 de septiembre de 2025!

Desde el pasado 24 de septiembre, se registraron múltiples temblores que tuvieron como epicentro a zonas venezolanas, pero se sintieron fuertemente en Colombia.

El primero se reportó a las 5:21 de la tarde del miércoles, se presentó en Mene Grande, Venezuela, y fue de 6.2. Además, doce minutos después, hubo otro de 4.7.

Sin embargo, no todo terminó ahí, sino que en la noche se sintieron otros tres fuertes eventos sísmicos en Colombia y en Venezuela. Uno ocurrió a las 9:42 y tuvo una magnitud de 5.3, otro se detectó a las 10:51 y fue de 6.3 y el otro se advirtió a las 11:07 con un tamaño de 4.3.

En consecuencia, una gran cantidad de ciudadanos reportaron daños en sus viviendas y se quedaron atentos de lo que pudiera pasar durante la madrugada. Fue así como se percataron de otros dos fuertes temblores durante este 25 de septiembre de 2025.

Así han sido los fuertes temblores que se han sentido en Colombia hoy 25 de septiembre de 2025

1:42 a.m.

Epicentro: Mene Grande, Venezuela.

Magnitud: 4.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 30 kilómetros de San Timoteo (Zulia, Venezuela), a 35 de Bachaquero (Zulia, Venezuela) y a 71 de Trujillo (Trujillo, Venezuela).

Intensidad instrumental: 4 (leve).

Intensidad percibida: 4 (sentido ampliamente).

1:55 a.m.

Epicentro: Mene Grande, Venezuela.

Magnitud: 5.8.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 45 kilómetros de San Timoteo (Zulia, Venezuela), a 50 kilómetros de Bachaquero (Zulia, Venezuela) y a 77 kilómetros de Ciudad Ojeda (Zulia, Venezuela).

Intensidad percibida: 5 (sentido fuertemente).

¿En qué zonas de Colombia se han sentido estos fuertes temblores del 25 de septiembre de 2025?

A pesar de que los epicentros de estos fuertes temblores han sido en Venezuela, los habitantes de zonas como Bogotá, Ocaña, Cúcuta y Barranquilla los han sentido.

Algunos de los comentarios en redes sociales han sido los siguientes:

"Me dice un conocido que los sintió en Barranquilla", "se sintió fuerte en Envigado", "en Bogotá se han sentido todos", "en Cúcuta fueron fuertes, pero cortos" y "en Bucaramanga duraron unos 15 segundos".