CANAL RCN
Colombia

¡Tembló en Colombia hoy 27 de octubre de 2025! Estos son las zonas que se 'sacudieron'

Uno de los temblores fue cerca de Bogotá. ¿De cuánto fue el epicentro y la profundidad? Descubra los detalles.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Noticias RCN

octubre 27 de 2025
01:32 p. m.
El Servicio Geológico Colombiano, con corte hasta la 1:40 de la tarde, ha reportado al menos 12 temblores en el país.

Hasta el momento, el movimiento telúrico más reciente, según el análisis de la entidad, se presentó a las 12:54 de la tarde y fue en Córdoba.

¿De cuánto fue la magnitud? ¿En dónde han sido los otros temblores de este 27 de octubre de 2025? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Este fue el último temblor que se ha reportado en Colombia hoy 27 de octubre de 2025

  • 12:54 p.m.

Epicentro: Montelíbano, Córdoba.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 17 kilómetros de Puerto Libertador (Córdoba), a 35 de San José de Uré (Córdoba) y a 44 de Montelíbano (Córdoba).

¿Cuáles son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 27 de octubre de 2025?

  • 12:46 a.m.

Epicentro: Santa Marta, Magdalena.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 51 kilómetros de Zona Bananera (Prado Sevilla) (Magdalena), a 57 de Pueblo Bello (Cesar) y a 61 de Ciénaga (Magdalena).

  • 2:23 a.m.

Epicentro: Gigante, Huila.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 12 kilómetros de Gigante (Huila), a 13 de Hobo (Huila) y a 22 de Algeciras (Huila).

  • 2:35 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 14 de Aratoca (Santander).

  • 3:01 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 137 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 3 de Jordán (Santander) y a 13 de Aratoca (Santander).

  • 3:28 a.m.

Epicentro: Ciénaga, Magdalena.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 16 kilómetros de Zona Bananera (Prado Sevilla) (Magdalena), a 21 de Ciénaga (Magdalena) y a 36 de Aracataca (Magdalena).

  • 3:47 a.m.

Epicentro: Ibagué, Tolima.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 31 kilómetros.

Municipios cercanos: a 14 kilómetros de Valle de San Juan (Tolima), a 18 de Coello (Tolima) y a 22 de Ibagué (Tolima).

  • 4:36 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 148 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 13 de Zapatoca (Santander).

  • 7:48 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.2.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 15 de Villanueva (Santander).

  • 8:27 a.m.

Epicentro: San Alberto, Cesar.

Magnitud: 2.9.

Profundidad: 88 kilómetros.

Municipios cercanos: a 28 kilómetros de San Alberto (Cesar), a 30 de San Martín (Cesar) y a 39 de Simití (Bolívar).

  • 10:02 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 141 kilómetros.

  • 11:22 a.m.

Epicentro: Lenguazaque, Cundinamarca.

Magnitud: 3.2.

Profundidad: 152 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Lenguazaque (Cundinamarca), a 7 de Cucunubá (Cundinamarca) y a 13 de Chocontá (Cundinamarca).

Intensidad percibida: 2 (apenas sentido).

 

