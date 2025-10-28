¡Tembló varias veces en Colombia hoy 28 de octubre de 2025! ¿En qué zonas se sintió?
Uno de los temblores tuvo una magnitud de 3.7. ¿En dónde fue el epicentro? Descubra los detalles.
Noticias RCN
01:01 p. m.
Este 28 de octubre de 2025, con corte hasta la 1:15 de la tarde, el Servicio Geológico Colombiano ha reportado al menos ocho temblores en el país.
Cada uno de ellos han tenido magnitudes entre los 2.2 y los 2.7 y se han detectado en zonas como Santander, Valle del Cauca y Nariño. ¿En dónde han sido los epicentros? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.
Este ha sido el temblor de mayor magnitud en Colombia hoy 28 de octubre de 2025
- 12:44 p.m.
Epicentro: Riosucio, Chocó.
Magnitud: 3.7.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 43 kilómetros de Juradó (Chocó, a 65 de Carmen del Darién (Curbaradó) (Chocó) y a 70 de Bahía Solano (Mutis) (Chocó).
Estos son los otros temblores que se sintieron en Colombia hoy 28 de octubre de 2025
- 12:10 a.m.
Epicentro: Océano Pacífico.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 14 kilómetros de Bahía Solano (Mutis) (Chocó), 62 de Bojayá (Bellavista) (Chocó) y a 73 de Nuquí (Chocó).
- 1:20 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.7.
Profundidad: 141 kilómetros.
Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 14 de Zapatoca (Santander).
- 4:39 a.m.
Epicentro: El Dovio, Valle del Cauca.
Magnitud: 2.4.
Profundidad: 113 kilómetros.
Municipios cercanos: a 2 kilómetros de El Dovio (Valle del Cauca), a 7 de Versalles (Valle del Cauca) y a 15 de Roldanillo (Valle del Cauca).
5:56 a.m.
Epicentro: Santa Helena del Opón, Santander.
Magnitud: 2.6.
Profundidad: 119 kilómetros.
Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Santa Helena del Opón (Santander), a 12 de Contratación (Santander) y a 19 de La Paz (Santander).
- 6:56 a.m.
Epicentro: Zapatoca, Santander.
Magnitud: 2.2
Profundidad: 125 kilómetros.
Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Betulia (Santander), a 9 de San Vicente de Chucurí (Santander) y a 27 de Girón (Santander).
- 7:28 a.m.
Epicentro: Jordán, Santander.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 135 kilómetros.
Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Jordán (Santander), a 6 de Villanueva (Santander) y a 12 de Aratoca (Santander).
- 8:07 a.m.
Epicentro: Samaniego, Nariño.
Magnitud: 2.4.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 16 kilómetros de La Llanada (Nariño), a 22 de Samaniego (Nariño) y a 24 de Cumbitara (Nariño).
- 9:38 a.m.
Epicentro: Betulia, Santander.
Magnitud: 2.5.
Profundidad: 125 kilómetros.
Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Betulia (Santander), a 10 de Zapatoca (Santander) y a 24 de Girón (Santander).