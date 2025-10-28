¡Tembló varias veces en Colombia hoy 28 de octubre de 2025! ¿En qué zonas se sintió?

Este 28 de octubre de 2025, con corte hasta la 1:15 de la tarde, el Servicio Geológico Colombiano ha reportado al menos ocho temblores en el país.

Cada uno de ellos han tenido magnitudes entre los 2.2 y los 2.7 y se han detectado en zonas como Santander, Valle del Cauca y Nariño. ¿En dónde han sido los epicentros? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este ha sido el temblor de mayor magnitud en Colombia hoy 28 de octubre de 2025

12:44 p.m.

Epicentro: Riosucio, Chocó.

Magnitud: 3.7.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 43 kilómetros de Juradó (Chocó, a 65 de Carmen del Darién (Curbaradó) (Chocó) y a 70 de Bahía Solano (Mutis) (Chocó).

Estos son los otros temblores que se sintieron en Colombia hoy 28 de octubre de 2025

12:10 a.m.

Epicentro: Océano Pacífico.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 14 kilómetros de Bahía Solano (Mutis) (Chocó), 62 de Bojayá (Bellavista) (Chocó) y a 73 de Nuquí (Chocó).

1:20 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 14 de Zapatoca (Santander).

4:39 a.m.

Epicentro: El Dovio, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 113 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de El Dovio (Valle del Cauca), a 7 de Versalles (Valle del Cauca) y a 15 de Roldanillo (Valle del Cauca).

5:56 a.m.

Epicentro: Santa Helena del Opón, Santander.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 119 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Santa Helena del Opón (Santander), a 12 de Contratación (Santander) y a 19 de La Paz (Santander).

6:56 a.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.2

Profundidad: 125 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Betulia (Santander), a 9 de San Vicente de Chucurí (Santander) y a 27 de Girón (Santander).

7:28 a.m.

Epicentro: Jordán, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 135 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Jordán (Santander), a 6 de Villanueva (Santander) y a 12 de Aratoca (Santander).

8:07 a.m.

Epicentro: Samaniego, Nariño.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 16 kilómetros de La Llanada (Nariño), a 22 de Samaniego (Nariño) y a 24 de Cumbitara (Nariño).

9:38 a.m.

Epicentro: Betulia, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 125 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Betulia (Santander), a 10 de Zapatoca (Santander) y a 24 de Girón (Santander).