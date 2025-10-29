CANAL RCN
Colombia

¡Tembló ampliamente en Colombia hoy 29 de octubre de 2025! Atención a las zonas en las que se sintió

El epicentro fue en el Meta, pero, además, hubo otro movimiento telúrico que superó los 4.0 de magnitud. Estos son los detalles.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Noticias RCN

octubre 29 de 2025
10:48 a. m.
El Servicio Geológico ha detectado que en la mañana de este 29 de octubre de 2025 se han detectado siete temblores en el país.

Además, han indicado que uno de ellos sobrepasó los 4.0 de magnitud, mientras que otro se sintió ampliamente.

Este fue el temblor que se sintió ampliamente en Colombia hoy 29 de octubre de 2025

  • 4:23 a.m.

Epicentro: Uribe, Meta.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 24 kilómetros de Uribe (Meta), a 31 de Colombia (Huila) y a 45 de Alpujarra (Tolima).

Intensidad percibida: 4 (sentido ampliamente).

¿Qué otros temblores se sintieron en Colombia hoy 29 de octubre de 2025?

  • 3.08 a.m.

Epicentro: Murindó, Antioquia.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 40 kilómetros.

Municipios cercanos: a 25 kilómetros de Murindó (Antioquia), a 32 de Vigía del Fuerte (Antioquia) y a 50 de Carmen del Darién (Curbaradó) (Chocó).

  • 3:19 a.m.

Epicentro: Océano Pacífico.

Magnitud: 4.6.

Profundidad: superficial, con cálculo de aceleración.

  • 3:51 a.m.

Epicentro: El Carmen, Norte de Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 122 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de El Carmen (Norte de Santander), a 20 de Convención (Norte de Santander) y a 23 de Pelaya (Cesar).

  • 5:17 a.m.

Epicentro: Villamaría, Caldas.

Magnitud: 3.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 21 kilómetros de Murillo (Tolima), a 22 de Villamaría (Caldas) y a 29 de Santa Rosa de Cabal (Risaralda).

5:17 a.m.

Epicentro: Murillo, Tolima.

Magnitud: 3.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 21 kilómetros de Murillo (Tolima), a 22 de Villamaría (Caldas) y a 29 de Santa Rosa de Cabal (Risaralda).

  • 9:55 a.m.

Epicentro: Santa Marta, Magdalena.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 36 kilómetros de Dibulla (La Guajira), a 62 de Santa Marta (Magdalena) y a 76 de Zona Bananera (Prado Sevilla) (Magdalena).

 

