Senadora Martha Peralta denuncia amenazas contra ella y su familia: "Desde el cementerio"

Este martes 29 de septiembre, la senadora Martha Peralta informó que ha recibido llamadas amenazantes contra ella y su círculo cercano. Esto, después de que Estados Unidos le revocara la visa.

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Peralta detalló que en una de las llamadas le dijeron que sus hijos no iban a poder volver a ver a Mickey Mouse, haciendo referencia a los parques de atracción de Disney.

Senadora ya se comunicó con la Fiscalía y UNP

“Los podrá ver desde la cárcel o desde el cementerio”, esta fue una de las amenazas que recibió la congresista, quien ya puso en conocimiento de la Fiscalía y la Unidad Nacional de Protección (UNP) estos hechos.

Por eso, pidió que se lleven a cabo las investigaciones en aras de identificar en poco tiempo a las personas detrás de las llamadas. También solicitó que se tomen medidas de seguridad para ella y su familia.

“Esto es resultado de los señalamientos irresponsables y sin sustento. Tantos mensajes de odio que terminan en violencia”, afirmó.

¿Por qué le revocaron la visa?

Cabe recordar que un día antes, el 28 de septiembre, el Departamento de Estado de Estados Unidos informó que le revocaba la visa a ella y al empresario Euclides Torres.

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El gobierno norteamericano tomó la decisión, no solo para ellos, sino otras figuras del continente por presuntamente “socavar a los gobiernos elegidos democráticamente en los países del hemisferio occidental”.

Hay que tener en cuenta que Peralta es una de las senadoras salpicadas en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) relacionado con el desfalco de la entidad y el contrato de los carrotanques.

Luego de que se conociera la decisión de la visa, esta fue la reacción de la congresista: “En los últimos meses he enfrentado señalamientos desde distintos sectores y ataques constantes en redes sociales. Confío en que esas versiones no se confundan con hechos probados”.