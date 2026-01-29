¡Tembló masivamente en Colombia hoy 29 de enero de 2026! Atento

Este 29 de enero, con corte hasta las 12:50 de la tarde, se han presentado al menos seis temblores en el país.

El Servicio Geológico Colombiano, como todos los días, se ha encargado de monitorearlos y ya reveló las magnitudes y profundidades. ¿Cuáles han sido? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el último temblor que se ha sentido en Colombia hoy 29 de enero de 2026

8:28 a.m.

Epicentro: Concordia, Antioquia.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 153 kilómetros.

¿Qué otros temblores se han sentido en Colombia hoy 29 de enero de 2026?

1:10 a.m.

Epicentro: Puerto Gaitán, Meta.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 97 kilómetros de Puerto Gaitán (Meta), a 113 de Orocué (Casanare) y a 149 de Mapiripana (Cor. Departamental) (Guainía).

1:52 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 14 de Aratoca (Santander).

2:38 a.m.

Epicentro: Uribe, Meta.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 30 kilómetros.

Municipios cercanos: a 53 kilómetros de Uribe (Meta), a 70 de Baraya (Huila) y a 74 de Tello (Huila).

2:46 a.m.

Epicentro: San Onofre, Sucre.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de San Onofre (Sucre), a 31 de María la Baja (Bolívar) y a 38 de Chalán (Sucre).

7:56 a.m.

Epicentro: Bolívar, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 105 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Bolívar (Valle del Cauca), a 11 de Roldanillo (Valle del Cauca) y a 19 de Zarzal (Valle del Cauca).

En Venezuela también hubo un temblor este 29 de enero de 2026

El Servicio Geológico Colombia reportó un temblor en Venezuela sobre las 8:42 de la mañana. Los detalles son los siguientes:

8:42 a.m.

Epicentro: Cerca de la Costa Venezuela.

Magnitud: 3.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 35 kilómetros de Coro (Falcón, Venezuela), a 41 de Punto Fijo (Falcón, Venezuela) y a 187 de Barquisimeto (Lara, Venezuela).