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Policía recuperó camión que había sido hurtado lleno de la mercancía de dos emprendedores en Bogotá

Los dos emprendedores habían publicado un video en sus redes sociales pidiendo ayuda para localizar su vehículo.

Noticias RCN

julio 31 de 2026
11:29 a. m.
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Lo que comenzó como una jornada normal de trabajo terminó convirtiéndose en una pesadilla para dos jóvenes emprendedores en Bogotá, pues mientras realizaban la entrega de unos colchones, delincuentes aprovecharon un descuido para llevarse el furgón en el que transportaban toda su mercancía.

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Sin embargo, tras la denuncia y una intensa búsqueda, la Policía logró recuperar el vehículo y devolverlo a sus propietarios.

¿Cómo fue el robo de un camión lleno de mercancía en Bogotá?

El hurto ocurrió en la calle 175 con carrera 17B, en la localidad de Usaquén. Según la información entregada por las autoridades, el conductor y su acompañante estacionaron el camión para entregar un pedido.

Cuando terminaron la descarga y regresaron al lugar donde habían dejado el vehículo, este ya no estaba. Los delincuentes se lo habían llevado mediante la modalidad de halado, es decir, sin intimidar a las víctimas.

De inmediato, los emprendedores reportaron el caso a la Línea de Emergencias 123, mientras la historia comenzaba a difundirse en redes sociales a través de un video en el que pedían ayuda para recuperar la herramienta con la que sostenían su negocio.

¿Cómo lograron encontrar el vehículo?

Tras recibir la denuncia, la Policía Nacional activó un operativo de búsqueda que incluyó patrullajes, recolección de información, labores investigativas y el análisis de cámaras de seguridad.

Gracias a ese trabajo articulado, las autoridades lograron ubicar el furgón en el sector de Normandía y recuperarlo con la mercancía que transportaba. Posteriormente, el vehículo fue entregado nuevamente a sus propietarios.

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Visiblemente emocionados, los propietarios agradecieron el apoyo recibido por parte de la ciudadanía, los medios de comunicación y las autoridades.

Explicaron que nunca imaginaron que el video que publicaron para pedir ayuda tendría tanta difusión y aseguraron que esa solidaridad fue clave para que el caso tuviera un desenlace positivo.

El video que grabamos de verdad lo grabamos de corazón. No pensamos que tanta gente tan linda nos fuera a ayudar. Acá está el furgón. La Policía lo encontró y lo recuperó.

También revelaron que, durante las horas posteriores al robo, recibieron múltiples llamadas de personas que aseguraban tener el vehículo, pero que en realidad buscaban extorsionarlos o estafarlos.

No creíamos cuando nos llamaron que era el furgón porque nos habían llamado muchísimo para extorsionarnos, diciendo que lo tenían. Muchísimas gracias a todas las personas que compartieron el video y nos hicieron virales para que esto llegara a suceder.

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Finalmente, destacaron que la recuperación del vehículo demuestra la importancia del trabajo conjunto entre la comunidad y las autoridades.

Sabemos que todos podemos trabajar juntos para una sola causa: la Policía, ustedes y, claramente, Dios, que fue quien nos ayudó a encontrar este vehículo

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