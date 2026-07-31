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Senado asumirá únicamente los tiquetes aéreos de congresistas que asistan a la posesión de De la Espriella en Cali

La secretaría general advirtió que no serán cubiertos los gastos de alojamiento o alimentación de los senadores.

Foto: AFP
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Noticias RCN

julio 31 de 2026
11:58 a. m.
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A una semana de la posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, la Secretaría General del Senado informó que, por instrucción del presidente de la Corporación, Honorio Henríquez, únicamente asumirá los tiquetes de los congresistas que asistan al evento.

En caso de requerirlo, los senadores tendrán que cubrir por sí mismos los gastos de alojamiento y alimentación en la capital del departamento del Valle del Cauca.

Con eso en mente, solicitaron “informar” con anterioridad “el itinerario de vuelo requerido por cada uno de los congresistas (…) con el fin de realizar la expedición de los mismos y prevenir contratiempos en sus desplazamientos”.

“El Congreso lo único que surte son los tiquetes para poder desplazarnos a las regiones y cumplir con las sesiones, pero nosotros no pagamos estadías, eso sí se los digo con total claridad: el Congreso no va a pagar estadías”, indicó, días antes, Henríquez.

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La posesión presidencial de De la Espriella fuera del capitolio nacional es posible, luego de que Senado y Cámara aprobaran sesionar el viernes, 7 de agosto, en el Valle del Cauca.

La proposición fue presentada a inicios de semana por el senador del Movimiento de Salvación Nacional Enrique Gómez y recibió 117 votos a favor y siete en contra, en la Cámara Baja, y 58 votos a favor y 30 en contra, en la Cámara Alta.

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Tras ganar las elecciones de segunda vuelta el 21 de junio, De la Espriella informó que buscaría posesionarse en una guarnición militar del departamento del Cauca; sin embargo, el presidente Gustavo Petro se negó, indicando que no daría el permiso “a ninguna guarnición o establecimiento militar para que se aliste, hasta el último segundo en que sea presidente, para ninguna posesión de ningún funcionario del poder civil en Colombia”.

La decisión del presidente saliente, sumada a condiciones climáticas adversas, llevó a De la Espriella a buscar otra opción, que encontró en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, donde tomará posesión el próximo viernes, a las 10:00 de la mañana.

Ese mismo día, sobre las 2:00 de la tarde, se desplazará al Cantón Militar Pichincha para realizar el reconocimiento de tropas ante las Fuerzas Militares y, al día siguiente, realizará el primer consejo de seguridad de su Gobierno.

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