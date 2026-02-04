CANAL RCN
Mujer quedó atrapada en el portón de un local comercial y tuvo que ser rescatada

El hecho se registró cuando la mujer presuntamente rompió uno de los vidrios de una cigarrería con la intención de entrar al lugar.

febrero 04 de 2026
05:56 p. m.
Durante la tarde de este miércoles se conoció información sobre una mujer tuvo que ser auxiliada por el Cuerpo de Bomberos en Tunja luego de quedar atrapada en el portón de un establecimiento comercial al que, al parecer, intentaba ingresar de manera ilegal.

Sin embargo, durante el intento de ingreso, quedó atascada en la estructura metálica del portón, lo que le impidió moverse por sus propios medios.

La situación obligó a la intervención de los organismos de emergencia, que acudieron al sitio para liberarla de forma segura. Tras varios minutos de maniobras, los bomberos lograron rescatarla.

Versiones preliminares indican que las autoridades se encuentran investigando lo ocurrido para esclarecer las circunstancias del caso y determinar las responsabilidades correspondientes.

Imágenes conocidas por este medio dejan ver el momento en el que los uniformados de Bomberos llegaron al lugar para socorrer a la mujer.

Las fotos muestran a la ciudadana de espalda y con media parte de su cuerpo, por fuera.

Su cabeza, manos y la parte posterior de su cuerpo estaban ubicados dentro del local y su cadera y extremidades inferiores por fuera.

Rescatan a perrita que fue arrojada a contenedor de basura

Por otro lado, hace algunos días se conoció la conmovedora historia de una perrita que fue rescatada luego de ser arrojada a un contenedor de basura.

Cachorra es rescatada tras haber sido arrojada a un contenedor de basura en Tunja
RELACIONADO

Cachorra es rescatada tras haber sido arrojada a un contenedor de basura en Tunja

Los llantos de la canina fueron los que alertaron a los vecinos, quienes de inmediato dieron aviso a las autoridades.

La Policía Nacional acudió al lugar y, con el apoyo de varios residentes, llevó a cabo una operación para sacar al animal. Uno de los patrulleros contó que actuó sin pensarlo dos veces al escuchar los quejidos.

Al ser liberada, la perrita mostraba señales claras de cansancio y temor, evidenciando que había pasado varias horas atrapada, sin comida ni agua.

Uno de los ciudadanos que presenció el rescate decidió adoptarla y darle el nombre de “Milagros”.

