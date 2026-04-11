Jesús Owono, arquero de Andorra, rompió el silencio tras la muerte de Jesús de Miguel, delantero de Tenerife: esto dijo

El pasado lunes 2 de noviembre, en un partido entre FC Andorra y CD Tenerife, en la segunda división de España, hubo un fuerte choque entre el arquero Jesús Owono y el delantero Jesús de Miguel.

El guardameta salió a disputar un balón con el delantero, pero al saltar lo golpeó en el pecho con su rodilla y Jesús de Miguel quedó desvanecido y sufrió un paro cardíaco.

Tras lo ocurrido, los paramédicos ingresaron de inmediato al terreno de juego para atenderlo y, posteriormente, lo trasladaron de urgencia a un hospital.

Sin embargo, desafortunadamente, la situación neurológica de Jesús de Miguel empeoró con el paso de las horas y su deceso se confirmó el 3 de noviembre de 2026.

En medio de esa coyuntura, Jesús Owono, el arquero del Andorra, emitió su primer comunicado oficial este 4 de noviembre, lamentó la muerte de Jesús de Miguel y se solidarizó con sus seres queridos.

Estas fueron las primeras palabras de Jesús Owono tras la muerte del delantero Jesús de Miguel

El FC Andorra, a través de sus redes sociales, difundió el siguiente mensaje del arquero Jesús Owono.

"Estos están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar lo que ha pasado", planteó el guardameta.

"Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían. Sé que habrá muchas cuestiones que abordar y afrontaré lo que venga con todo el respeto. Pero, ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que en Jesús y en el dólar que estamos viviendo. Descansa en paz", añadió.

Este fue el mensaje con el que el Tenerife confirmó la muerte de Jesús de Miguel

El 3 de noviembre, a las 3:31 de la madrugada (hora de Colombia), el CD Tenerife expresó que, lamentablemente, la vida de Jesús de Miguel se había apagado.

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"Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda", se redactó.

"No hay palabras de consuelo, no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos y junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace", se concluyó.