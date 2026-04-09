Video | Captan momento en el que se desploman las graderías durante las fiestas en Santa Rosa de Lima, Bolívar

En medio de la celebración de las fiestas patronales en el municipio de Santa Rosa de Lima, Bolívar, se registró una falla en la infraestructura de una gradería instalada para uno de los eventos programados.

De acuerdo con las autoridades, 25 personas resultaron heridas como consecuencia del incidente.

Aunque la situación generó preocupación entre los asistentes, se confirmó que ninguno de los afectados presenta heridas de gravedad.

Evalúan suspender eventos en Santa Rosa de Lima, Bolívar, tras desplome de graderías

Luego de la emergencia, las autoridades locales activaron un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar la atención de los afectados y analizar las condiciones de seguridad de las actividades que aún hacen parte de la programación festiva.

Durante este espacio, la Policía planteó como recomendación considerar la suspensión de algunos de los eventos restantes, con el propósito de evitar que se presenten nuevas situaciones que puedan poner en riesgo a los asistentes.

La propuesta busca reforzar las medidas de prevención y revisar las condiciones de las estructuras y espacios dispuestos para recibir a la comunidad durante las celebraciones.

¿Por qué se hacen las fiestas de Santa Rosa de Lima?

Las festividades tienen como principal propósito conmemorar a Santa Rosa de Lima, patrona que da nombre al municipio. La programación combina actividades de carácter religioso con una agenda cultural y popular que reúne a habitantes y visitantes.

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Dentro de las celebraciones se contemplan diferentes espacios de integración y actividades ecuestres, que hacen parte de las tradiciones y dinámicas propias de estas fiestas.