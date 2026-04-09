CANAL RCN
Colombia

Video | Captan momento en el que se desploman las graderías durante las fiestas en Santa Rosa de Lima, Bolívar

Tras el incidente, se instaló un PMU y se planteó la posibilidad de suspender algunas actividades.

Graderías se desploman en Santa Rosa de Lima, Bolívar
Foto: X/@PilotodeCometas

Valentina Bernal

septiembre 04 de 2026
06:43 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En medio de la celebración de las fiestas patronales en el municipio de Santa Rosa de Lima, Bolívar, se registró una falla en la infraestructura de una gradería instalada para uno de los eventos programados.

Dos abuelitos fueron asesinados en una vereda de Antioquia: el presunto homicida era un conocido
RELACIONADO

Dos abuelitos fueron asesinados en una vereda de Antioquia: el presunto homicida era un conocido

De acuerdo con las autoridades, 25 personas resultaron heridas como consecuencia del incidente.

Aunque la situación generó preocupación entre los asistentes, se confirmó que ninguno de los afectados presenta heridas de gravedad.

Evalúan suspender eventos en Santa Rosa de Lima, Bolívar, tras desplome de graderías

Luego de la emergencia, las autoridades locales activaron un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar la atención de los afectados y analizar las condiciones de seguridad de las actividades que aún hacen parte de la programación festiva.

Durante este espacio, la Policía planteó como recomendación considerar la suspensión de algunos de los eventos restantes, con el propósito de evitar que se presenten nuevas situaciones que puedan poner en riesgo a los asistentes.

La propuesta busca reforzar las medidas de prevención y revisar las condiciones de las estructuras y espacios dispuestos para recibir a la comunidad durante las celebraciones.

¿Por qué se hacen las fiestas de Santa Rosa de Lima?

Las festividades tienen como principal propósito conmemorar a Santa Rosa de Lima, patrona que da nombre al municipio. La programación combina actividades de carácter religioso con una agenda cultural y popular que reúne a habitantes y visitantes.

Menor fue contagiada con múltiples enfermedades de transmisión sexual tras ser abusada por 3 hombres en Santander
RELACIONADO

Menor fue contagiada con múltiples enfermedades de transmisión sexual tras ser abusada por 3 hombres en Santander

Dentro de las celebraciones se contemplan diferentes espacios de integración y actividades ecuestres, que hacen parte de las tradiciones y dinámicas propias de estas fiestas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Gobierno Nacional

Implicaciones tras la decisión de un juzgado sobre suspender temporalmente los bombardeos

Putumayo

Ayudas del Gobierno Petro tras accidente aéreo con 69 víctimas nunca llegaron a Puerto Leguízamo

Incendios

Esta es la ciudad de Colombia que está registrando la temperatura más alta: alcanzó los 42,9°C

Otras Noticias

Ecuador

Fuerte sismo se sintió en Ecuador hoy 4 de septiembre de 2026: esta fue la magnitud

El Servicio Geológico Colombiano monitoreó este movimiento telúrico y específico el epicentro.

América de Cali

Dimayor confirmó nueva decisión contra América de Cali por caso Yhormar Hurtado

Dimayor determinó que el club no incurrió en infracciones, pero declaró que Hurtado es inelegible para el resto de temporada.

Viral

"Comunicado oficial": el actor Francisco Bolívar se pronunció tras los videos que generaron preocupación

Fuerzas Militares

Servicio Militar Colombia 2026: de cuánto es la multa si no radica la documentación exigida

Cuidado personal

Salud digestiva en Colombia: Alianza científica investigará la flora intestinal para combatir patologías frecuentes