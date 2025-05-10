Atención: se han reportado temblores que se han sentido masivamente en Colombia hoy 5 de octubre de 2025

El Servicio Geológico Colombiano ha reportado al menos 10 temblores en la primera parte de este 5 de octubre de 2025.

De acuerdo con el reporte oficial, el primer temblor se sintió a la 1:37 de la madrugada, mientras que el más reciente fue a las 12:09 del mediodía.

¿Cuáles han sido los epicentros? ¿Qué magnitudes han tenido los temblores de este 5 de octubre en Colombia? Descubra los detalles completos.

Este ha sido el temblor más reciente que se ha sentido en Colombia hoy 5 de octubre de 2025

12:09 p.m.

Epicentro: Lenguazaque, Cundinamarca.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 142 kilómetros.

Estos son los otros temblores que se han reportado en Colombia hoy 5 de octubre de 2025

1:37 a.m.

Epicentro: Uramita, Antioquia.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Frontino (Antioquia), a 11 de Uramita (Antioquia) y a 22 de Abriaquí (Antioquia).

4:14 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad. 137 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 14 de Aratoca (Santander).

4:33 a.m.

Epicentro: Villanueva, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 135 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Villanueva (Santander), a 8 de Los Santos (Santander) y a 12 de Barichara (Santander).

5:44 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Zapatoca (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).

5:45 a.m.

Epicentro: Buga, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 136 kilómetros.

Municipios cercanos: a 16 kilómetros de San Pedro (Valle del Cauca), a 21 de Tuluá (Valle del Cauca) y a 28 de Ginebra (Valle del Cauca).

7:38 a.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 144 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 12 de Betulia (Santander) y a 17 de Los Santos (Santander).

8:06 a.m.

Epicentro: El Carmen, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 113 kilómetros.

Municipios cercanos: a 17 kilómetros de El Carmen (Santander), a 25 de Santa Helena del Opón (Santander) y a 27 de Hato (Santander).

8:31 a.m.

Epicentro: Uramita, Antioquia.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Uramita (Antioquia), a 9 de Frontino (Antioquia) y a 20 de Cañasgordas (Antioquia).

11:56 a.m.

Epicentro: Socha, Boyacá.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Socha (Boyacá), a 9 de Paz de Río (Boyacá) y a 13 de Socotá (Boyacá).