Atención: se han reportado temblores que se han sentido masivamente en Colombia hoy 5 de octubre de 2025
El Servicio Geológico Colombiano ha evidenciado al menos 10 temblores en el país. Estos son los detalles.
Noticias RCN
12:54 p. m.
El Servicio Geológico Colombiano ha reportado al menos 10 temblores en la primera parte de este 5 de octubre de 2025.
De acuerdo con el reporte oficial, el primer temblor se sintió a la 1:37 de la madrugada, mientras que el más reciente fue a las 12:09 del mediodía.
¿Cuáles han sido los epicentros? ¿Qué magnitudes han tenido los temblores de este 5 de octubre en Colombia? Descubra los detalles completos.
Este ha sido el temblor más reciente que se ha sentido en Colombia hoy 5 de octubre de 2025
- 12:09 p.m.
Epicentro: Lenguazaque, Cundinamarca.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: 142 kilómetros.
Estos son los otros temblores que se han reportado en Colombia hoy 5 de octubre de 2025
- 1:37 a.m.
Epicentro: Uramita, Antioquia.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Frontino (Antioquia), a 11 de Uramita (Antioquia) y a 22 de Abriaquí (Antioquia).
- 4:14 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad. 137 kilómetros.
Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 14 de Aratoca (Santander).
- 4:33 a.m.
Epicentro: Villanueva, Santander.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 135 kilómetros.
Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Villanueva (Santander), a 8 de Los Santos (Santander) y a 12 de Barichara (Santander).
- 5:44 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.3.
Profundidad: 139 kilómetros.
Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Zapatoca (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).
- 5:45 a.m.
Epicentro: Buga, Valle del Cauca.
Magnitud: 2.3.
Profundidad: 136 kilómetros.
Municipios cercanos: a 16 kilómetros de San Pedro (Valle del Cauca), a 21 de Tuluá (Valle del Cauca) y a 28 de Ginebra (Valle del Cauca).
- 7:38 a.m.
Epicentro: Zapatoca, Santander.
Magnitud: 2.6.
Profundidad: 144 kilómetros.
Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 12 de Betulia (Santander) y a 17 de Los Santos (Santander).
- 8:06 a.m.
Epicentro: El Carmen, Santander.
Magnitud: 2.4.
Profundidad: 113 kilómetros.
Municipios cercanos: a 17 kilómetros de El Carmen (Santander), a 25 de Santa Helena del Opón (Santander) y a 27 de Hato (Santander).
- 8:31 a.m.
Epicentro: Uramita, Antioquia.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Uramita (Antioquia), a 9 de Frontino (Antioquia) y a 20 de Cañasgordas (Antioquia).
- 11:56 a.m.
Epicentro: Socha, Boyacá.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Socha (Boyacá), a 9 de Paz de Río (Boyacá) y a 13 de Socotá (Boyacá).