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Temblor 'sacudió' a Colombia en la mañana de este 5 de octubre de 2026: esta fue la magnitud

¿Dónde se originó este movimiento telúrico? Descubra aquí los detalles completos.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Nicolás Forero

octubre 05 de 2026
10:11 a. m.
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El Servicio Geológico Colombiano, exactamente a las 8:09 de la mañana, reportó un movimiento telúrico considerable en Los Santos, Santander.

La magnitud preliminar que se reportó fue de 4.0. Sin embargo, los expertos la recalcularon unos minutos después. ¿De cuánto fue finalmente? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Así fue el temblor que se sintió hoy 5 de octubre de 2026 en Los Santos, Santander

  • 8:09 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.9.

Profundidad: 155 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Los Santos (Santander), a 12 de Jordán (Santander) y a 13 de Zapatoca (Santander).

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¿Cuáles han sido los otros temblores que se han sentido en Colombia en la mañana de este 5 de octubre de 2026?

Desde las 4:00 de la mañana, el Servicio Geológico Colombiano ha reportado otros 10 temblores. Los detalles son los siguientes:

4:16 a.m.

Epicentro: San Vicente del Caguán, Caquetá.

Magnitud: 3.0.

Profundidad: 39 kilómetros.

Municipios cercanos: a 38 kilómetros de Baraya (Huila), a 38 de Tello (Huila) y a 47 de Rivera (Huila).

4:44 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 19 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 20 de San Antonio (Tolima) y a 23 de Chaparral (Tolima).

  • 5:50 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 20 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 20 de San Antonio (Tolima) y a 23 de Chaparral (Tolima).

  • 6:15 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 22 kilómetros de Chaparral (Tolima), a 22 de San Antonio (Tolima) y a 22 de Roncesvalles (Tolima).

6:38 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 16 kilómetros de Chaparral (Tolima), a 21 de San Antonio (Tolima) y a 26 de Roncesvalles (Tolima).

  • 7:09 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 21 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 25 de San Antonio (Tolima) y a 27 de Chaparral (Tolima).

  • 7:32 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 21 kilómetros de Rioblanco (Tolima), a 22 de Chaparral (Tolima) y a 31 de San Antonio (Tolima).

  • 7:40 a.m.

Epicentro: San Antonio, Tolima.

Magnitud: 3.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 12 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 13 de San Antonio (Tolima) y a 24 de Chaparral (Tolima).

8:23 a.m.

Epicentro: San Miguel de Sema, Boyacá.

Magnitud: 2.9.

Profundidad: 135 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de San Miguel De Sema (Boyacá), a 11 de Susa (Cundinamarca) y a 12 de Tinjacá (Boyacá).

Temblor se sintió cerca de Colombia hoy 4 de octubre de 2026
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  • 9:25 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 21 kilómetros de Chaparral (Tolima), a 25 de San Antonio (Tolima) y a 26 de Roncesvalles (Tolima).

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