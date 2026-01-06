¡Tembló masivamente en Colombia hoy 6 de enero de 2026! Este es el reporte

Este 6 de enero, el Servicio Geológico Colombiano ha alertado al menos 15 temblores en el país.

El más reciente fue a las 5:33 de la tarde, en Valle del Cauca. ¿En dónde han sido los otros movimientos telúricos? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Así fue el temblor más reciente que se ha sentido en Colombia hoy 6 de enero de 2026

5:33 p.m.

Epicentro: El Cairo, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 102 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Argelia (Valle del Cauca), a 11 de El Cairo (Valle del Cauca) y a 15 de El Águila (Valle del Cauca).

Estos son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 6 de enero de 2026

12:39 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 145 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 14 de Villanueva (Santander).

2:05 a.m.

Epicentro: Ansermanuevo, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 91 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Argelia (Valle del Cauca), a 9 de El Cairo (Valle del Cauca) y a 17 de San José del Palmar (Chocó).

3:25 a.m.

Epicentro: Yumbo, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 122 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de La Cumbre (Valle del Cauca), a 8 de Yumbo (Valle del Cauca) y a 18 de Cali (Valle del Cauca).

4:50 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Los Santos (Santander), a 13 de Jordán (Santander) y a 18 de Betulia (Santander).

6:39 a.m.

Epicentro: Ansermanuevo, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 105 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de El Águila (Valle del Cauca), a 9 de Balboa (Risaralda) y a 13 de La Virginia (Risaralda).

7:46 a.m.

Epicentro: El Playón, Santander.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 0 kilómetros de El Playón (Santander), a 23 de Rionegro (Santander) y a 27 de Matanza (Santander).

7:57 a.m.

Epicentro: López, Cauca.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 104 kilómetros.

Municipios cercanos: a 18 kilómetros de López de Micay (Cauca), a 54 de Suárez (Cauca) y a 60 de Buenos Aires (Cauca).

8:13 a.m.

Epicentro: Mercaderes, Cauca.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de El Rosario (Nariño), a 13 de Mercaderes (Cauca) y a 26 de Taminango (Nariño).

8:47 a.m.

Epicentro: Guapotá, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Guapotá (Santander), a 7 de Oiba (Santander) y a 8 de Chima (Santander).

12:24 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Jordán (Santander), a 4 de Los Santos (Santander) y a 11 de Cepitá (Santander).

1:19 p.m.

Epicentro: Ansermanuevo, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 46 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de La Virginia (Risaralda), a 9 de Cartago (Valle del Cauca) y a 14 de Balboa (Risaralda).

2:27 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.1.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 15 de Aratoca (Santander).

3:56 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 16 de Villanueva (Santander).

4:00 p.m.

Epicentro: Tadó, Chocó.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 86 kilómetros.

Municipios cercanos: a 22 kilómetros de Pueblo Rico (Risaralda), a 29 de Bagadó (Chocó) y a 34 de Apía (Risaralda).