¡Se reportaron temblores fuertes y que se sintieron ampliamente en Colombia hoy 5 de enero de 2026! Estos son los detalles

Este lunes 5 de enero de 2026, el Servicio Geológico Colombiano ha monitoreado los temblores que se han presentado en el país y ha reportado al menos 19.

Uno de ellos se sintió fuertemente, mientras que otros dos tuvieron una intensidad amplia. ¿En dónde fueron? ¿Cuáles han sido los demás movimientos telúricos? Descubra el reporte completo aquí en Noticias RCN.

Estos son los temblores que se sintieron fuerte y ampliamente en Colombia hoy 5 de enero de 2026

12:35 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 4.9.

Profundidad: 146 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 16 de Zapatoca (Santander).

Intensidad percibida: 5 (sentido fuertemente).

12:38 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.9.

Profundidad: 145 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 13 de Zapatoca (Santander).

Intensidad percibida: 4 (sentido ampliamente).

1:00 a.m.

Epicentro: Anapoima, Cundinamarca.

Magnitud: 2.9.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Piedras (Tolima), a 10 de Nariño (Cundinamarca) y a 13 de Alvarado (Tolima).

Estos son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 5 de enero de 2026

1:24 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 16 de Villanueva (Santander).

1:49 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 16 de Cepitá (Santander).

2:28 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.9.

Profundidad: 150 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Jordán (Santander) y a 18 de Villanueva (Santander).

2:38 a.m.

Epicentro: Mar Caribe.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 258 kilómetros de Cartagena de Indias (Bolívar), a 266 de Clemencia (Bolívar) y a 269 de Santa Rosa (Bolívar).

2:50 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 148 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 13 de Cepitá (Santander).

4:05 a.m.

Epicentro: Toro, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 91 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Argelia (Valle del Cauca), a 8 de El Cairo (Valle del Cauca) y a 18 de Ansermanuevo (Valle del Cauca).

4:10 a.m.

Epicentro: Suárez, Cauca.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 104 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Suárez (Cauca), a 13 de Buenos Aires (Cauca) y a 30 de Santander de Quilichao (Cauca).

4:53 a.m.

Epicentro: Buga, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 119 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Buga (Valle del Cauca), a 11 de Yotoco (Valle del Cauca) y a 18 de Calima (El Darién) (Valle del Cauca).

4:58 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: 147 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Los Santos (Santander), a 12 de Jordán (Santander) y a 18 de Cepitá (Santander).

7:09 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 11 de Zapatoca (Santander).

8:21 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.9.

Profundidad: 150 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 16 de Villanueva (Santander).

8:29 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 147 kilómetros.

Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Los Santos (Santander), a 13 de Zapatoca (Santander) y a 15 de Betulia (Santander).

10:53 a.m.

Epicentro: Sopetrán, Antioquia.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 51 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Sopetrán (Antioquia), a 7 de Santa Fe de Antioquia (Antioquia) y a 14 de Olaya (Antioquia).

2:30 p.m.

Epicentro: Toro, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 47 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Toro (Valle del Cauca), a 10 de La Unión (Valle del Cauca) y a 11 de Obando (Valle del Cauca).

3:25 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.4.

Profundidad: 146 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 16 de Aratoca (Santander).

RELACIONADO VIDEO I Fuerte temblor en México interrumpió rueda de prensa presidencial

4:11 p.m.

Epicentro: Unión Panamericana, Chocó.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de El Cantón de San Pablo (Chocó), a 8 de Unión Panamericana (Animas) (Chocó) y a 15 de Tadó (Chocó).