Atento: ¡un temblor considerable 'sacudió' a Colombia en la mañana de este 6 de octubre de 2025!

Este 6 de octubre de 2025, en el inicio de una nueva semana, el Servicio Geológico Colombiano siguió monitoreando los temblores que se presentan en el país.

Fue así como en las primeras horas detectó uno que sobrepasó los 3.0 de magnitud y 'sacudió' al menos a tres municipios de Colombia.

¿Cuál fue el epicentro? ¿Qué profundidad tuvo este movimiento telúrico? ¿A qué hora se presentó exactamente? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el temblor que se sintió en Colombia en la mañana de este 6 de octubre de 2025

5:14 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.4.

Profundidad: 151 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Los Santos (Santander), a 12 de Zapatoca (Santander) y a 15 de Betulia.

Hasta el momento, con corte hasta las 7:20 de la mañana, este es el único temblor que se ha reportado oficialmente en la página web del Servicio Geológico Colombiano.

¿Cómo se puede reportar un temblor en Colombia ante el Servicio Geológico Colombiano?

El Servicio Geológico Colombiano, que analiza en vivo los temblores que se presentan en el país, tiene un espacio virtual para que la ciudadanía los alerte de los movimientos telúricos que vayan sintiendo en sus zonas de residencia.

Los pasos para utilizar esa herramienta son los siguientes: