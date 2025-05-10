¡Alerta en Colombia! Nuevo temblor se registró en la tarde del domingo 5 de octubre

¿Nuevo sismo en Colombia? Le contamos en dónde fue el epicentro y la magnitud de estos.

Este fue el epicentro del sismo de octubre 5 del 2025

El epicentro del sismo fue en el municipio de Murillo, en el departamento de Tolima. De acuerdo con el SGC la magnitud fue de 3.2 grados y tuvo una profundidad de 5 kilómetros.

Los municipios más cercanos fueron en Caldas (Villamaría) a 28km y Tolima (Líbano) a 31 km. Por el momento, las autoridades continúan vigilando la situación y permanecen alerta ante cualquier evento.

Temblor más reciente el 5 de octubre

Durante la tarde de este lunes, se registraron varios movimientos en diferentes regiones del país.

A las 2:10 p. m., el Servicio Geológico Colombiano reportó un sismo en Los Santos, Santander, uno de los municipios con mayor actividad sísmica en el territorio nacional. El movimiento tuvo una magnitud de 2,9 y una profundidad de 142 kilómetros.

Horas antes, a las 12:09 p. m., se reportó otro temblor con epicentro en Lenguazaque, Cundinamarca, con una magnitud de 2,2 y profundidad de 142 kilómetros.

Asimismo, en el municipio de Uramita, Antioquia, se registró un movimiento de magnitud 2,1, localizado a 5 kilómetros de Frontino, 11 de Uramita y 22 de Abriaquí.

Por último, en Buga, Valle del Cauca, se presentó un temblor de magnitud 2,3 y profundidad de 136 kilómetros, con municipios cercanos como San Pedro, Tuluá y Ginebra.