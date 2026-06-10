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Volvió a temblar en Colombia hoy 6 de octubre de 2026: atento a las magnitudes

El Servicio Geológico Colombiano ha especificado la profundidad de cada movimiento telúrico. Descubra aquí los detalles.

Nicolás Forero

octubre 06 de 2026
11:46 a. m.
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Este 6 de octubre de 2026, desde las horas de la madrugada, se han presentado al menos 13 temblores en el país.

¿Dónde han sido los epicentros? ¿En qué municipios se han sentido los movimientos telúricos? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 6 de octubre de 2026

  • 12:04 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 19 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 19 de Roncesvalles (Tolima) y a 22 de Chaparral (Tolima).

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¿Cuáles han sido los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 6 de octubre de 2026?

  • 2:00 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 15 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 19 de Chaparral (Tolima) y a 19 de Roncesvalles (Tolima).

  • 3:07 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 19 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 19 de San Antonio (Tolima) y a 22 de Chaparral (Tolima).

  • 5:46 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 15 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 17 de San Antonio (Tolima) y a 23 de Chaparral (Tolima).

  • 6:31 a.m.

Epicentro: Sipí, Chocó.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 46 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Sipí (Chocó), a 40 de Nóvita (Chocó) y a 50 de El Dovio (Valle Del Cauca).

  • 6:36 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 3.1.

Profundidad: 43 kilómetros.

Municipios cercanos: a 18 kilómetros de Sipí (Chocó), a 50 de El Dovio (Valle del Cauca) y a 52 de Trujillo (Valle del Cauca).

  • 9:36 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 24 kilómetros de Chaparral (Tolima), a 24 de Roncesvalles (Tolima) y a 24 de San Antonio (Tolima).

10:03 a.m.

Epicentro: Génova, Quindío.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Génova (Quindío), a 20 de Sevilla (Valle del Cauca) y a 23 de Caicedonia (Valle del Cauca).

  • 10:14 a.m.

Epicentro: San Antonio, Tolima.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 11 de San Antonio (Tolima) y a 30 de Chaparral (Tolima).

  • 10:26 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 21 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 21 de San Antonio (Tolima) y a 22 de Chaparral (Tolima).

  • 10:35 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 18 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 22 de San Antonio (Tolima) y a 26 de Chaparral (Tolima).

  • 10:41 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 22 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 23 de San Antonio (Tolima) y a 24 de Chaparral (Tolima).

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  • 11:06 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 21 kilómetros de Rioblanco (Tolima), a 28 de Chaparral (Tolima) y a 37 de San Antonio (Tolima).

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