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Temblor en Colombia hoy 6 de octubre: fuerte sismo se sintió en varios municipios

Fuerte temblor se registró en Colombia este martes 6 de octubre. El SGC reportó un sismo de magnitud 3,9 en Tolima. Vea el epicentro y dónde se sintió.

Temblor en Colombia hoy 6 de octubre: fuerte sismo se sintió en varios municipios
Foto: SGC

Noticias RCN

octubre 06 de 2026
05:07 p. m.
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Un nuevo temblor sacudió parte del centro del país durante la tarde de este martes 6 de octubre de 2026.

El movimiento tuvo como zona epicentral el departamento del Tolima y, debido a su poca profundidad, fue percibido por habitantes de varios municipios cercanos.

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Durante los últimos días, los reportes de movimientos de magnitud considerable habían disminuido. Sin embargo, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó sobre este nuevo evento sísmico, que tuvo como referencia el municipio de Chaparral.

Inicialmente, el reporte preliminar indicó una magnitud de 4,0, pero posteriormente la entidad actualizó la información y estableció que el movimiento alcanzó una magnitud de 3,9.

Temblor en Colombia hoy 6 de octubre: epicentro y magnitud

De acuerdo con la información entregada por el Servicio Geológico Colombiano, el sismo tuvo como referencia Chaparral, Tolima, y presentó una profundidad superficial, es decir, menor a 30 kilómetros.

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Los municipios más cercanos al evento fueron Roncesvalles, ubicado a aproximadamente 18 kilómetros; San Antonio, también a 18 kilómetros; y Chaparral, a unos 22 kilómetros de la ubicación determinada para el movimiento.

Precisamente, la poca profundidad puede hacer que un sismo sea percibido con mayor claridad en poblaciones cercanas al epicentro, incluso cuando su magnitud no es especialmente alta.

¿Dónde se sintió el temblor en Tolima?

Tras el movimiento, habitantes de diferentes puntos de la región reportaron haber sentido la sacudida. La percepción puede variar dependiendo de factores como la distancia al epicentro, las condiciones del terreno y el tipo de construcción en el que se encuentre cada persona.

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El SGC mantiene el monitoreo permanente de la actividad sísmica que se registra en Colombia y actualiza sus reportes cuando obtiene nuevos datos sobre cada evento.

Ante un temblor, las autoridades recomiendan conservar la calma, alejarse de ventanas y elementos que puedan caer y seguir únicamente la información publicada por los organismos oficiales.

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