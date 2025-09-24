¡ATENCIÓN! Fuerte temblor se sintió en Colombia hoy 24 de septiembre de 2025

Este 24 de septiembre de 2025, sobre las 5:21 de la tarde, se reportó un fuerte temblor en el que el epicentro fue en Venezuela, pero se alcanzó a sentir considerablemente en Cúcuta y Santa Marta.

¿De cuánto fue la magnitud y la profundidad? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el fuerte temblor que se sintió en Colombia y Venezuela hoy 24 de septiembre de 2025

5:21 p.m.

Epicentro: Mene, Grande, Venezuela.

Magnitud: 6.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 19 kilómetros de Bachaquero (Zulia, Venezuela), a 25 de San Timoteo (Zulia, Venezuela) y a 55 de Juana (Zulia, Venezuela).

Intensidad instrumental: 7 (severo).

Ciudadanos de Cúcuta y Santa Marta han asegurado que lo sintieron fuertemente.

Además, unos minutos después, también en Venezuela, se reportó el siguiente temblor que también se sintió en Colombia:

5:33 p.m.

Epicentro: Venezuela.

Magnitud: 4.7.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 37 kilómetros de Bachaquero (Zulia, Venezuela), a 39 de San Timoteo (Zulia, Venezuela) y a 69 de Tía Juana (Zulia, Venezuela).

¿Qué otros temblores se han sentido en Colombia hoy 24 de septiembre de 2025?

12:14 a.m.

Epicentro: Urrao, Antioquia.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 35 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Urrao (Antioquia), a 21 de Caicedo (Antioquia) y a 37 de Anzá (Antioquia).

1:05 a.m.

Epicentro: Urrao, Antioquia.

Magnitud. 2.0.

Profundidad: 39 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Urrao (Antioquia), a 21 de Caicedo (Antioquia) y a 37 de Anzá (Antioquia) a 37 km

1:21 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 14 de Zapatoca (Santander).

3:28 a.m.

Epicentro: Remedios, Antioquia.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 52 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Remedios (Antioquia), a 11 de Segovia (Antioquia) y a 38 de Yalí (Antioquia).

4:55 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).

Intensidad percibida: 4 (sentido ampliamente).

4:59 a.m.

Epicentro: Villavieja, Huila.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 42 kilómetros.

Municipios cercanos: a 16 kilómetros de Villavieja (Huila), a 18 de Aipe (Huila) y a 23 de Alpujarra (Tolima).

6:55 a.m.

Epicentro: Támara, Casanare.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 18 kilómetros de Pisva (Boyacá), a 25 de Támara (Casanare) y a 31 de La Salina (Casanare).

7:38 a.m.

Epicentro: Rionegro, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de El Playón (Santander) a 5 km, a 20 de Rionegro (Santander) y a 27 de Matanza (Santander).

9:31 a.m.

Epicentro: Maripí, Boyacá.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 106 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Muzo (Boyacá), a 9 de San Pablo de Borbur (Boyacá) y a 12 de Quípama (Boyacá).

10:05 a.m.

Epicentro: Sahagún, Córdoba.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 23 kilómetros de La Unión (Sucre), a 24 de Pueblo Nuevo (Córdoba) y a 31 de Sahagún (Córdoba).

11:44 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad. 137 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 16 de Aratoca (Santander).