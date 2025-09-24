CANAL RCN
Colombia Video

¡ATENCIÓN! Fuerte temblor se sintió en Colombia hoy 24 de septiembre de 2025

El Servicio Geológico Colombiano ya especificó la magnitud y el epicentro. Estos son los detalles.

Noticias RCN

septiembre 24 de 2025
05:46 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este 24 de septiembre de 2025, sobre las 5:21 de la tarde, se reportó un fuerte temblor en el que el epicentro fue en Venezuela, pero se alcanzó a sentir considerablemente en Cúcuta y Santa Marta.

¿De cuánto fue la magnitud y la profundidad? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el fuerte temblor que se sintió en Colombia y Venezuela hoy 24 de septiembre de 2025

  • 5:21 p.m.

Epicentro: Mene, Grande, Venezuela.

Magnitud: 6.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 19 kilómetros de Bachaquero (Zulia, Venezuela), a 25 de San Timoteo (Zulia, Venezuela) y a 55 de Juana (Zulia, Venezuela).

Intensidad instrumental: 7 (severo).

Ciudadanos de Cúcuta y Santa Marta han asegurado que lo sintieron fuertemente.

¡Reportaron múltiples temblores en Colombia hoy 23 de septiembre de 2025! Esto se conoció
RELACIONADO

¡Reportaron múltiples temblores en Colombia hoy 23 de septiembre de 2025! Esto se conoció

Además, unos minutos después, también en Venezuela, se reportó el siguiente temblor que también se sintió en Colombia:

  • 5:33 p.m.

Epicentro: Venezuela.

Magnitud: 4.7.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 37 kilómetros de Bachaquero (Zulia, Venezuela), a 39 de San Timoteo (Zulia, Venezuela) y a 69 de Tía Juana (Zulia, Venezuela).

¿Qué otros temblores se han sentido en Colombia hoy 24 de septiembre de 2025?

  • 12:14 a.m.

Epicentro: Urrao, Antioquia.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 35 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Urrao (Antioquia), a 21 de Caicedo (Antioquia) y a 37 de Anzá (Antioquia).

1:05 a.m.

Epicentro: Urrao, Antioquia.

Magnitud. 2.0.

Profundidad: 39 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Urrao (Antioquia), a 21 de Caicedo (Antioquia) y a 37 de Anzá (Antioquia) a 37 km

  • 1:21 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 14 de Zapatoca (Santander).

  • 3:28 a.m.

Epicentro: Remedios, Antioquia.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 52 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Remedios (Antioquia), a 11 de Segovia (Antioquia) y a 38 de Yalí (Antioquia).

  • 4:55 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).

Intensidad percibida: 4 (sentido ampliamente).

  • 4:59 a.m.

Epicentro: Villavieja, Huila.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 42 kilómetros.

Municipios cercanos: a 16 kilómetros de Villavieja (Huila), a 18 de Aipe (Huila) y a 23 de Alpujarra (Tolima).

  • 6:55 a.m.

Epicentro: Támara, Casanare.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 18 kilómetros de Pisva (Boyacá), a 25 de Támara (Casanare) y a 31 de La Salina (Casanare).

7:38 a.m.

Epicentro: Rionegro, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de El Playón (Santander) a 5 km, a 20 de Rionegro (Santander) y a 27 de Matanza (Santander).

  • 9:31 a.m.

Epicentro: Maripí, Boyacá.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 106 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Muzo (Boyacá), a 9 de San Pablo de Borbur (Boyacá) y a 12 de Quípama (Boyacá).

  • 10:05 a.m.

Epicentro: Sahagún, Córdoba.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 23 kilómetros de La Unión (Sucre), a 24 de Pueblo Nuevo (Córdoba) y a 31 de Sahagún (Córdoba).

¡Volvió a temblar masivamente en Colombia hoy 22 de septiembre de 2025! Este es el reporte
RELACIONADO

¡Volvió a temblar masivamente en Colombia hoy 22 de septiembre de 2025! Este es el reporte

  • 11:44 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad. 137 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 16 de Aratoca (Santander).

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Metro de Bogotá

¿Hace parte de los comercios afectados por las obras del Metro? Pilas a este millonario alivio que entregarán

Artistas

Se conoce video inédito que B-King grabó junto a su novia antes de su muerte en México

Inseguridad en Bogotá

¿Le han robado el celular en Bogotá? Miles de dispositivos recuperados serán devueltos

Otras Noticias

Reino Unido

Adolescente generó pánico en el Reino Unido al irrumpir en su salón con un machete y amenazar a sus compañeros

Estudiantes que quedaron en medio del ataque buscaron refugio en pasillos y salas adyacentes.

Subsidios

Fecha límite para hacer cambios en importante subsidio a jóvenes: esto debe saber

Las autoridades hicieron un llamado para todos los beneficiarios que integran este programa.

Liga BetPlay

Grave denuncia en el FPC por apuestas: "Ante América de Cali el partido iba a ir 2-0 al primer tiempo"

EPS

Clínica Shaio dejará sin atención a miles de pacientes de la Nueva EPS: estas son las razones

Artistas

Reconocido e importante actor de Spider-Man sufrió un accidente en pleno rodaje y fue trasladado a un hospital