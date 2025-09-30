CANAL RCN
Colombia

¡Se reportaron más temblores que se sintieron masivamente en Colombia hoy 30 de septiembre de 2025!

Uno de los temblores fue cerca de Bogotá. ¿De cuánto fue la magnitud? Descubra los detalles completos.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Noticias RCN

septiembre 30 de 2025
02:29 p. m.
Este 30 de septiembre de 2025, con corte hasta las 2:40 de la tarde, se han presentado más de cinco temblores en el país.

El más reciente, según el monitoreo del Servicio Geológico Colombiano, fue a las 8:32 de la mañana y se reportó en una zona de Cundinamarca.

¿En dónde fue el epicentro? ¿En qué lugares se han presentado los otros temblores? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el primer temblor en Colombia hoy 30 de septiembre de 2025

1:15 a.m.

Epicentro: Dabeiba, Antioquia.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Dabeiba (Antioquia), a 15 de Uramita (Antioquia) y a 37 de Cañasgordas (Antioquia).

Estos son los otros temblores que se han presentado en Colombia hoy 30 de septiembre de 2025

  • 1:25 a.m.

Epicentro: Pitalito, Huila.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 31 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Pitalito (Huila), a 10 de Saladoblanco (Huila) y a 16 de Timaná (Huila).

  • 2:23 a.m.

Epicentro: Argelia, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 83 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Argelia (Valle del Cauca), a 12 de El Cairo (Valle del Cauca) y a 16 de Versalles (Valle del Cauca).

  • 4:10 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Zapatoca (Santander) y a 12 de Villanueva (Santander).

  • 7:16 a.m.

Epicentro: Palmas del Socorro, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 112 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Palmas del Socorro (Santander), a 7 de Guapotá (Santander) y a 8 de Confines (Santander).

  • 8:21 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Los Santos (Santander), a 12 de Zapatoca (Santander) y a 16 de Villanueva (Santander).

  • 8:32 a.m.

Epicentro: Cucunubá, Cundinamarca.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 144 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Cucunubá (Cundinamarca), a 8 de Lenguazaque (Cundinamarca) y a 13 de Villapinzón (Cundinamarca).

 

