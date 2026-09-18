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Joven de 17 años fue judicializado por agredir a un agente de tránsito: lo quemó en la pierna

Un video, viral en redes sociales, muestra el instante en el que ocurrieron los hechos. Las imágenes dejan ver cuando el joven lanza fuego contra el oficial y lo impacta en su pierna izquierda.

Noticias RCN

septiembre 18 de 2026
12:41 p. m.
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La Fiscalía General de la Nación compartió un comunicado en el que confirmó que judicializó a un joven de 17 años. Esto, luego de que el menor agrediera a un agente de tránsito.

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Según el documento, los hechos se registraron el pasado 15 de septiembre en Guasca, Cundinamarca, cuando el agente de tránsito, en un puesto de control, ordenó a un sujeto una revisión. El hombre se movilizaba en una moto sin placa y sin documentación.

“La Fiscalía General de la Nación presentó, ante un juez de control de garantías, a un joven, de 17 años, quien, presuntamente, ejerció actos de violencia contra un funcionario de tránsito en vía pública de Guasca (Cundinamarca), además habría incinerado una motocicleta”.

Al lugar llegó el menor de edad y aseguró ser el propietario del vehículo. Sin embargo, el agente, al parecer, le informó que debía realizar la inmovilización de la motocicleta. Esto, provocó el disgusto del adolescente y como consecuencia, agredió al uniformado.

Inicialmente, el joven prendió con un encendedor lo que sería un trapo y luego, lo lanzó contra el funcionario. Tiempo después se acercó a la motocicleta y también la roció con fuego.

Un video, viral en redes sociales, muestra el instante en el que ocurrieron los hechos. Las imágenes dejan ver cuando el joven, con jean y buzo negro de capucha, lanza el artefacto contra el oficial y lo impacta en su pierna izquierda. Luego, esquiva a varios uniformados de la Policía Nacional y se acerca a la moto para prenderle fuego.

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En respuesta, los policías intentan retenerlo, pero otras personas presentes alegan una supuesta agresión contra el menor y cuestionan a los agentes.

Como consecuencia de los hechos, el joven de 17 años fue aprehendido en flagrancia y puesto a disposición de la Fiscalía. El ente acusador le imputó los delitos de violencia contra servidor público agravada, lesiones personales e incendio. Sin embargo, el procesado no aceptó los cargos.

Ahora, deberá cumplir una medida de internamiento preventiva en centro de atención especializado.

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