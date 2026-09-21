“Mi hija ya no existe”: padre de la niña asesinada por disidencias de Calarcá fue amenazado de muerte

El padre de Mónica Lizeth, una niña de 13 años asesinada por el Frente 33 de las disidencias de las Farc, confirmó la muerte de su hija, tras meses de angustia desde su reclutamiento forzado, en abril, en Tibú, Norte de Santander.

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El hombre enfrenta delicadas amenazas de muerte por parte del mismo grupo armado ilegal que le advirtió no denunciar los hechos.

Mi hija ya no existe, pero hay muchos papitos que están sufriendo. Que los ayuden antes de que sea tarde.

La crueldad de Calarcá: le enviaron un video de su hija muerta

El pasado mes de abril, hombres armados llegaron hasta la vivienda de la familia de la niña, ubicada en Tibú y obligaron a la menor a irse con ellos frente a sus hermanos.

Tres días después del rapto, el padre recibió una videollamada donde pudo ver a su hija con vida.

Me dijo, papi, yo estoy bien acá. Yo le pregunté, dígame, ¿dónde está? No me dijo nada.

La confirmación del asesinato llegó a través del propio grupo armado. "Yo lamento decirle que su hija acaba de fallecer. Y ahí fue donde me dieron el video de que ella estaba fallecida".

A pesar de su sufrimiento, continúa pidiendo por la liberación de menores reclutados:

En este momento tienen muchos niños, hay muchos niños allá y que piden, como yo, que ayuden a liberarlos.

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Padre amenazado de muerte por los asesinos de su hija

Tras las denuncias públicas que ha hecho el padre de al niña reclutada y vilmente asesinada por las disidencias de alias Calarcá, aseguró que está siendo amenazado por el mismo grupo armado.

Que no quieren escuchar más rumores, que ya a mi hija ya me la entregaron, que ya no moleste más por ahí por esa red porque vamos a tener inconvenientes.

La familia había sido desplazada desde Tibú tras el reclutamiento de la menor, y ahora el padre espera que el cuerpo sea trasladado a Cúcuta para poder despedirse de su hija.

Según datos de la Defensoría del Pueblo, entre el 1 de enero y el 31 de agosto se han reportaron 113 casos de niños reclutados en Colombia. Las disidencias de las Farc encabezan las estadísticas con un 26% de los casos, seguidas por el ELN con 20% y otras disidencias con 18%.

Norte de Santander se registra como el departamento con mayor número de reclutamientos de menores hasta mayo de este año.