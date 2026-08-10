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Se reportó fuerte sismo en el mundo hoy 8 de octubre de 2026: atento a la magnitud confirmada

El movimiento telúrico superó la magnitud de 6.0. Descubra los detalles completos aquí.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Nicolás Forero

octubre 08 de 2026
02:38 p. m.
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Este jueves 8 de octubre de 2026, a las 4:00 de la mañana de Colombia y las 8:00 de la noche en Vanuatu, se reportó un fuerte movimiento telúrico en ese país soberano.

La magnitud, de acuerdo con el monitoreo de las entidades especializadas, superó los 6.0. Mientras tanto, la profundidad fue superficial.

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¿Dónde fue el epicentro? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Así fue el fuerte sismo que se sintió en Vanuatu hoy 8 de octubre de 2026

  • 4:00 a.m. de Colombia / 8:00 p.m. de Vanuatu.

Epicentro: Norsup, Vanuatu.

Magnitud: 6.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 14 kilómetro de la isla Pentecostés, a 102 de Norsup (isla de Malakula) y a 244 de Port-Villa (capital).

¿Qué han planteado las autoridades tras este fuerte sismo en Vanuatu hoy 8 de octubre de 2026?

El Departamento de Riesgos Geológicos de Vanuatu emitió un parte de tranquilidad tras el análisis del movimiento telúrico de magnitud 6.3.

A pesar de que el 'sacudón' se percibió con fuerza, no se detectaron daños estructurales y tampoco hubo reporte de heridos ni víctimas.

Además, se llevó a cabo una vigilancia constante en el litoral del Pacífico y se determinó que no existe el riesgo de que se presente un tsunami y se tenga que activar una alerta.

No obstante, las autoridades sí les advirtieron a los habitantes, especialmente a los de la isla de Pentecostés, que se podrían seguir presentando réplicas de una magnitud menor.

¿Cuál ha sido el temblor más reciente que se ha sentido en Colombia hoy 8 de octubre de 2026?

Este jueves, sobre las 2:16 de la tarde, el Servicio Geológico Colombiano advirtió el siguiente movimiento telúrico:

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  • 2:16 p.m.

Epicentro: Aratoca, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 156 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Cepitá (Santander), a 10 de Aratoca (Santander) y a 11 de Los Santos (Santander).

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