Temporada de lluvias tiene en "jaque" al departamento del Chocó

La emergencia invernal en el departamento del Chocó continúa agravándose. Miles de familias han resultado damnificadas por las intensas lluvias, que en los últimos días han provocado desbordamientos de los ríos Atrato y Andagüeda, afectando principalmente a los municipios de Lloró, Bagadó, Alto Baudó, Istmina y Belén de Bajirá.

“En Quibdó tenemos nuestro Centro de Gestión Integral del Riesgo (CGIRD), así como nuestra sala de crisis y todo el bodegaje de la ayuda humanitaria de emergencia. Desde aquí desplegamos las capacidades del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo y hemos logrado ya llegar a dos de los municipios de la Cuenca alta del río Atrato. Estamos preparando nuestra llegada al municipio de Bagadó”, explicó la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, en entrevista con Noticias RCN.

Y advirtió que el río Andágueda, “un río muy violento”, ha generado afectaciones graves a familias, viviendas y también a infraestructura pública, incluyendo instalaciones de salud, educación y atención a la primera infancia.

Puntos críticos ya fueron identificados:

La situación más crítica se registra en la cuenca alta del río Atrato, donde las precipitaciones han sobrepasado la capacidad del afluente. Según la gobernadora, las autoridades han atendido la emergencia “después de que el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo sesionó extraordinariamente para poder desplegar las acciones”. El sistema de respuesta involucra los niveles municipal, departamental y nacional, “a través del acompañamiento que ya nos está haciendo efectivamente la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo”.

Las labores de apoyo humanitario ya se han extendido por la región. “El día martes se estuvo en el municipio de Atrato, el día de ayer en el municipio de Lloró y el día de mañana, en el municipio de Bagadó. Esta ayuda humanitaria emergencia es un kit de alimentos y aseo, que permiten que las familias puedan, como mínimo, dedicarse a atender la emergencia”, indicó Córdoba.

Sin embargo, el impacto va más allá de las viviendas y las vías de acceso y movilidad en el departamento. La mandataria manifestó su preocupación por la seguridad alimentaria del departamento. “Infortunadamente los cultivos se han perdido sistemáticamente, lo que representa que en estos meses no hemos podido recuperar la soberanía alimentaria ni la seguridad alimentaria, recrudeciendo los indicadores de hambre y pobreza”, lamentó.

Gobernadora insiste que, aunque el país enfrenta la segunda temporada de lluvias, parece la cuarta para el Chocó:

El panorama es desolador: cinco subregiones del Chocó, más de 20 municipios y cerca de 40.000 familias se encuentran afectadas por esta ola invernal, que apenas marca el inicio de la segunda temporada de lluvias del año, aunque, según la gobernadora, “para el Chocó es como la cuarta”.

Además del Atrato y el Andágueda, se reportan daños en la cuenca alta, media y baja del río San Juan, así como en la subregión del Darién, la Costa Pacífica y el municipio de Juradó, donde las inundaciones han aislado a numerosas comunidades rurales, las más vulnerables ante este tipo de desbordamientos fluviales.