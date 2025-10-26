Papa León XIV envió un mensaje a víctimas de las inundaciones en México: 80 personas murieron por las lluvias

Desde el Vaticano, el papa León XIV elevó este domingo un mensaje de solidaridad hacia las comunidades mexicanas devastadas por las recientes inundaciones y deslaves que han dejado numerosas víctimas en el país.

“Estoy cerca con afecto de las poblaciones del este de México, afectadas en los últimos días por las inundaciones”, expresó el pontífice y agregó: “Rezo por las familias y por todos aquellos que sufren a causa de esta calamidad, y encomiendo al Señor, por intercesión de la Virgen Santa, las almas de los difuntos”.

Las precipitaciones excepcionales que azotan México desde hace dos semanas provocaron un desastre de grandes dimensiones: al menos 80 personas perdieron la vida y 18 continúan desaparecidas, según reportes oficiales. Más de un centenar de municipios registran graves daños materiales, mientras que 76 localidades permanecen incomunicadas en el centro y este del país debido a la destrucción o bloqueo de carreteras.

El estado de Veracruz, situado en la costa del Golfo de México, fue el más afectado. En esta región, los llamados “ríos de respuesta rápida” se desbordaron en cuestión de horas, arrasando viviendas y cultivos. En tanto, Hidalgo —en el centro del país y vecino de la capital— concentra 59 municipios incomunicados, muchos de ellos en zonas montañosas donde los deslaves dañaron severamente las vías de acceso.

Militares y marinos se han sumado a los organismos de socorro para atender las emergencias:

Para atender la emergencia, miles de militares y marinos han sido desplegados en las áreas afectadas. El gobierno mantiene activos múltiples puentes aéreos y algunos marítimos con el objetivo de hacer llegar víveres y asistencia a las comunidades aisladas.

México, con una población de 126 millones de habitantes, es un país de profundas raíces católicas: el 78% de sus ciudadanos se identifica con esta religión, según datos del Instituto Nacional de Estadística correspondientes a 2020. En este contexto, el mensaje del papa León XIV ha sido recibido como un gesto de consuelo y cercanía espiritual para quienes atraviesan uno de los episodios más difíciles de los últimos años.