USO pide salida de Ricardo Roa de Ecopetrol y advierte movilización nacional

La Unión Sindical Obrera (USO) solicitó formalmente este 24 de marzo de 2026 a la Junta Directiva de Ecopetrol que se adopten medidas inmediatas para apartar del cargo a su presidente, Ricardo Roa Barragán. La petición se produjo tras una reunión sostenida entre ambas partes, en la que el sindicato expuso su preocupación por el impacto reputacional que enfrenta la principal empresa del país.

En la comunicación dirigida a los miembros de la Junta, el sindicato argumenta que, aunque reconoce avances en materia laboral durante la actual administración, existe un “riesgo reputacional” creciente que estaría afectando la percepción de empleados, inversionistas y comunidades, tanto a nivel nacional como internacional.

Cuestionamientos al presidente de Ecopetrol

Según la USO, los cuestionamientos hacia Ricardo Roa incluyen presuntas inconsistencias relacionadas con la compra y remodelación de un inmueble, denuncias públicas, así como una imputación por parte de la Fiscalía General de la Nación por presunto tráfico de influencias. También se mencionan señalamientos sobre una posible violación de topes electorales en la campaña presidencial de 2022.

El sindicato enfatiza que la reputación corporativa es un activo estratégico clave para cualquier empresa, especialmente para Ecopetrol, que cotiza en mercados internacionales. En ese sentido, advierte que el deterioro de la imagen institucional podría traducirse en consecuencias financieras, como pérdida de valor accionario, disminución de confianza inversionista y eventuales sanciones regulatorias.

Caída en ranking reputacional y efectos en la compañía

Como sustento de sus argumentos, la USO cita el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco), señalando que Ecopetrol pasó del segundo al puesto 17 en el ranking entre 2023 y 2025. Este descenso de 15 posiciones es interpretado por el sindicato como un indicador del debilitamiento en la percepción pública de la empresa.

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Además, advierten que la pérdida de reputación podría derivar en impactos adicionales, como cobros anticipados de deuda, retiro de inversionistas y mayor escrutinio por parte de autoridades nacionales e internacionales, considerando que la compañía está listada tanto en la Bolsa de Valores de Colombia como en la de Nueva York.

Finalmente, el sindicato advirtió que, de no adoptarse una decisión frente a la permanencia de Ricardo Roa en la presidencia de Ecopetrol, convocará a una movilización nacional. La organización sostiene que esta medida buscaría defender lo que consideran el principal patrimonio público del país y preservar la confianza en la empresa.