Tensión en Huila ante la presencia de tropas del ELN en zona rural del municipio de La Plata

La tensión en el departamento del Huila se ha intensificado tras la presencia confirmada de guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el área rural del municipio de La Plata. Las autoridades han reportado que los insurgentes fueron vistos portando uniformes camuflados y armas de largo alcance, lo que ha generado preocupación entre la población civil.

En videos compartidos en redes sociales, se evidenciaría que unos 10 integrantes de esta organización al margen de la ley estaban caminando por las calles con equipamiento militar, mientras pobladores de la región transitaban cerca a ellos.

¿Qué dicen desde la Gobernación del Huila sobre la presunta presencia del ELN?

Las autoridades de inteligencia mantienen una postura cautelosa. Según el secretario de Gobierno del Huila, Juan Carlos Casallas, "nosotros, de acuerdo con la información de inteligencia, no hemos recibido información de presencia de grupos armados que se han establecido".

Sin embargo, reconocen la complejidad de la situación geográfica del Huila. Es considerado un corredor estratégico para diversos grupos armados ilegales que operan en Colombia. Su ubicación y sus fronteras permeables facilitan el tránsito de estos grupos a través del territorio nacional, lo que plantea desafíos significativos para las fuerzas de seguridad.

Las autoridades han enfatizado que, aunque no hay evidencia de un establecimiento permanente de grupos armados en la región, la naturaleza transitoria de su presencia no disminuye la amenaza potencial. "Lo que no obsta para que a través de las diferentes fronteras, y siendo el Huila un corredor estratégico, pues por aquí transiten diferentes grupos armados ilegales que hacen presencia en el territorio nacional", agregó Casallas.

Una carga explosiva fue instalada en Neiva

Además de este avistamiento, la situación se ha agravado con el descubrimiento de una carga explosiva de bajo poder en la ciudad de Neiva, capital del departamento. Este hallazgo ha puesto en alerta a las autoridades, quienes han reforzado las medidas de seguridad en la región.

Este reciente aumento de la actividad guerrillera y la presencia de explosivos en el Huila han generado preocupación, incluso en áreas que no son tradicionalmente consideradas como focos de conflicto armado.