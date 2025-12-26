CANAL RCN
Colombia

A la cárcel administradores de hotel que explotaban sexualmente a menor: la inducían a tener encuentros sexuales para su manutención

Los procesados le ofrecieron a la menor alojamiento en el hotel que administraban y, posteriormente, la habrían inducido a tener encuentros sexuales con hombres a cambio de dinero.

Foto: Fiscalía general de la Nación

Noticias RCN

diciembre 26 de 2025
11:33 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una investigación de la Fiscalía General de la Nación permitió enviar a la cárcel a los administradores de un hotel en Yopal, Casanare, señalados de participar en un caso de explotación sexual de una menor de edad.

Teniente de la Policía fue enviado a prisión por intimidar, hostigar y abusar a una subalterna
RELACIONADO

Teniente de la Policía fue enviado a prisión por intimidar, hostigar y abusar a una subalterna

A la cárcel administradores de hotel que explotaban sexualmente a una menor

Se trata de Ana Elvia Mejía Chaparro y Libardo Chaparro Flórez, quienes, según la investigación adelantada, habrían aprovechado la situación de extrema vulnerabilidad de una adolescente venezolana de 14 años que llegó sola a Yopal.

De acuerdo con las autoridades, los procesados le ofrecieron alojamiento en el hotel que administraban y, posteriormente, la habrían inducido a realizar actividades sexuales con hombres adultos a cambio de dinero.

El material probatorio indica que la menor era enviada a un parque de la ciudad con el argumento de que los recursos obtenidos servirían para cubrir su hospedaje y manutención.

Además, dentro del proceso se estableció que Libardo Chaparro Flórez presuntamente abusó sexualmente de la víctima en una oportunidad, hecho que agravó su situación judicial.

Por estos hechos, la Fiscalía imputó a ambos los delitos de trata de personas agravada y estímulo a la prostitución de menores.

En el caso de Chaparro Flórez, se sumó el cargo de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, una conducta que contempla severas penas de prisión en la legislación colombiana.

Administradores de hotel pedían a una menor sostener encuentros sexuales para su manutención

Descubren a exjuez que sometió a una mujer a abusos a cambio de "favores" para su esposo preso
RELACIONADO

Descubren a exjuez que sometió a una mujer a abusos a cambio de "favores" para su esposo preso

Tras evaluar los elementos presentados por el ente acusador, un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario para los dos implicados.

La decisión busca garantizar su comparecencia al proceso y proteger a la víctima, mientras se define su responsabilidad penal.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cruz Roja

Atacaron y vandalizaron vehículo de la Cruz Roja en plena labor humanitaria en Valle del Cauca

Fuerzas Militares

Fuerzas Militares frustran atentado, liberan secuestrados y decomisan droga en Cauca y Cundinamarca

Catatumbo

250 personas tuvieron que abandonar sus hogares la mañana de Navidad por enfrentamientos en el Catatumbo

Otras Noticias

Francia

Llora el fútbol: murió un legendario exjugador y director técnico

La noticia fue confirmada por los clubes en los que este ícono del fútbol dejó un legado imborrable.

Artistas

Actriz que interpretó a Nala en obra de 'El Rey León' fue asesinada: arrestaron a su pareja

El fallecimiento de la artista de Broadway en Nueva Jersey sacude a la comunidad teatral y deja cuestionamientos sobre los motivos detrás del crimen.

Artistas

Tylor Chase, la reconocida exestrella de Nickelodeon, rompió el silencio y reveló por qué está en situación de calle

Peajes

Gobierno Nacional confirmó el alza en los precios de los peajes a partir de enero de 2026

Quemados con pólvora

Este es el reporte preliminar de quemados tras la noche de Navidad: muchos son menores