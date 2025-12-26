A la cárcel administradores de hotel que explotaban sexualmente a menor: la inducían a tener encuentros sexuales para su manutención

Una investigación de la Fiscalía General de la Nación permitió enviar a la cárcel a los administradores de un hotel en Yopal, Casanare, señalados de participar en un caso de explotación sexual de una menor de edad.

Se trata de Ana Elvia Mejía Chaparro y Libardo Chaparro Flórez, quienes, según la investigación adelantada, habrían aprovechado la situación de extrema vulnerabilidad de una adolescente venezolana de 14 años que llegó sola a Yopal.

De acuerdo con las autoridades, los procesados le ofrecieron alojamiento en el hotel que administraban y, posteriormente, la habrían inducido a realizar actividades sexuales con hombres adultos a cambio de dinero.

El material probatorio indica que la menor era enviada a un parque de la ciudad con el argumento de que los recursos obtenidos servirían para cubrir su hospedaje y manutención.

Además, dentro del proceso se estableció que Libardo Chaparro Flórez presuntamente abusó sexualmente de la víctima en una oportunidad, hecho que agravó su situación judicial.

Por estos hechos, la Fiscalía imputó a ambos los delitos de trata de personas agravada y estímulo a la prostitución de menores.

En el caso de Chaparro Flórez, se sumó el cargo de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, una conducta que contempla severas penas de prisión en la legislación colombiana.

Tras evaluar los elementos presentados por el ente acusador, un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario para los dos implicados.

La decisión busca garantizar su comparecencia al proceso y proteger a la víctima, mientras se define su responsabilidad penal.