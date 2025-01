"También tienen familia. Pónganse la mano en el pecho", madre de subintendente de la Policía secuestrado en Chocó

Parece increíble que mientras el Ejército de Liberación Nacional habla de sus supuestas intenciones de paz, siga secuestrando personas inocentes.

RELACIONADO Familia de intendente de la Policía secuestrado en Chocó por el ELN exige su liberación

Habló madre de superintendente de la Policía secuestrado por el ELN

La cara más reciente de este delito es el subintendente de la Policía, Mauricio Vargas, quien fue secuestrado el pasado diciembre cuando se movilizaba por el río San Juan junto con un ingeniero para supervisar las obras que se adelantan en las instalaciones de la estación de Policía de Sipí en Chocó.

Ambos fueron interceptados por integrantes de un grupo armado ilegal que los terminó secuestrando.

Este medio conversó con su mamá y dijo que a pesar de la prueba de supervivencia que recibió, siente que su hijo está triste.

“Habla tranquilo, pero a raticos como que se le intenta quebrar la voz que es normal porque, así como nosotros sentimos esa tristeza, así debe estar pasándola él donde sea que esté. Debe estar orando y pidiendo que todos estemos bien y que pronto sea su liberación para que esté con nosotros”, dijo la mujer.

Hace algunos días, la madre del uniformado recibió un video que correspondería a una prueba de supervivencia.

Esta es la primera vez que lo ve desde que el intendente Vargas Carmona, fue secuestrado el pasado 27 de diciembre en aguas del río entre Istmina y Sipí.

RELACIONADO Estos son los hombres detrás de la disputa territorial en el Cauca

Revelan prueba de supervivencia de subintendente secuestrado en Chocó

En las imágenes se ve al subintendente decir que “fuimos abordados por la guerrilla del ELN con el fin de poder validad nuestras identificaciones y de poder saber cuál era nuestra actividad en el sector. Se dispuso toda la plena condición de ayudarlos y decirles cuál era nuestra misión en el sector”.

Para la mujer, ver estas imágenes se traduce en felicidad, pero no en una “felicidad completa. No lo es hasta no tenerlo en mis brazos, que llegue a la casa y que todos lo veamos, que todos sepamos, que está bien, mis nietos, mis hijos. Eso es lo que más queremos, verlo personalmente para abrazarlo, besarlo y saber que está bien”.

La mujer también confesó que siente tristeza y temor al saber que su hijo está en poder de un grupo armado y solo pide al ELN, que no solo le respeten la vida, sino que lo dejen en libertad.

“Por favor, ellos también tienen familia. Pónganse la mano en el pecho que de verdad esto es un dolor muy grande que a nadie se le desea, ni al peor enemigo. Yo no guardo rencor, yo no siento rabia”, añadió.

Junto al intendente, fue secuestrado en el mismo hecho, el arquitecto Miguel Andrés González. De este último, no se sabe nada hasta ahora.

Lo cierto, es que la Policía ofrece 30 millones de pesos para quien ayude a dar con el paradero de los dos hombres.