El duro testimonio de subteniente del Ejército que denunció abuso por parte de un superior

Noticias RCN habló en exclusiva con la subteniente del Ejército Nacional, quien denunció ser víctima de abuso sexual por parte de un superior en Yopal, Casanare.

La joven, de 23 años, contó los dolorosos momentos que vivió el pasado 6 de marzo, cuando, al parecer, fue violada por el coronel Carlos René Pedraza, a quien la Fiscalía ya le imputó los delios de acceso carnal abusivo y acto sexual violento.

“Cuando me dan los resultados, hay indicios de que me habían violado”, dijo en un principio la subteniente que, por primera vez, habló ante los medios sobre su caso.

Y añadió: “En el momento en el que estoy en el dispensario, entra el coronel Pedraza a decirme que si yo me acordaba de que habíamos estado juntos, tratando de convencerme de que había sido con mi consentimiento, sabiendo que no fue así porque estaba totalmente en estado de inconsciencia”, dijo la víctima.

Detalles del presunto abuso sexual

La subteniente del Ejército dio detalles de los hechos ocurridos el pasado 6 de marzo, luego de una fiesta de ascenso de suboficiales que inició en el casino y terminó en una discoteca del pueblo.

“Yo subí al escenario, me tomé la foto con el artista efectivamente, y cuando bajé, él me tocó una nalga morbosamente y me dice que esa foto que me acababa de tomar le había costado dinero, que le había pagado para que yo estuviera allá arriba con el artista y que esa foto me la iba a cobrar él… Que yo iba a ser la persona que se lo iba a pagar”, manifestó.

La mujer agregó que no recuerda nada más después de lo que le dijo el coronel Pedraza y negó tener algún tipo de vínculo con el superior.

No me acuerdo cómo salí de la discoteca, no me acuerdo con quién salí de la discoteca, de ahí en adelante no me acuerdo de nada más

Según la Fiscalía, la víctima fue encontrada desnuda y abandonada en una zanja, los estudios forenses dan cuenta de que en el momento de la agresión se encontraba en estado de indefensión y no estaba en condiciones de consentir una eventual relación íntima.