“Me iban a matar”: alcalde de Chimichagua tras recuperar su libertad

El funcionario municipal había viajado a Bogotá para concretar una supuesta compra de maquinaria a bajo costo cuando fue secuestrado.

noviembre 22 de 2025
03:01 p. m.
Durante la noche de este viernes 21 de noviembre llegó a Valledupar el alcalde de Chimichagua, José Danid Rocha, quien fue rescatado en Soacha tras ser secuestrado en la mañana del 20 de noviembre.

Alcalde de Chimichagua fue rescatado con vida

El funcionario municipal había viajado a Bogotá para concretar una supuesta compra de maquinaria a bajo costo.

Sin embargo, a su llegada habló sobre su tiempo en cautiverio, agradeció a las autoridades que lo ayudaron y aseguró que temía por su vida.

Las imágenes muestran al mandatario visiblemente cansado y afectado emocionalmente. Fue recibido en el aeropuerto Alfonso López, de Valledupar, por familiares y amigos en medio de lágrimas y abrazos.

“Ellos me iban a matar”, aseguró López. Con esa contundente frase reveló el maltrato físico y sicológico, al que fue sometido, durante las horas en que permaneció en cautiverio y que terminó, cuando fue rescatado por el grupo Gaula.

“Quiero decir que volví a la vida. Las instituciones de nuestro país, especialmente la Policía, el Gaula, hicieron un trabajo magnífico en articulación con el Gaula Cesar y lograron liberarme gracias a Dios”, añadió.

En sus declaraciones, el alcalde recordó cuál era la misión por la que se trasladó hasta Bogotá, momentos antes de ser secuestrado.

Angustiante testimonio del alcalde de Chimichagua tras su rescate

“Fui a Bogotá con la ilusión, con la esperanza y aún guardo la esperanza de la pavimentación, de la construcción de dos vías importantes de la zona rural”, añadió.

Con el estrés propio de lo vivido, y aun sin comer y dormir, el mandatario agradeció todas las manifestaciones de solidaridad, que ha recibido de diferentes partes del país, especialmente de su pueblo, Chimichagua.

