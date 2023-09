Thomas Greg & Sons presentó recurso de reposición por decisión de la Cancillería sobre licitación de pasaportes

La compañía Thomas Greg & Sons se pronunció sobre la decisión de la Cancillería de declarar desierta la licitación para la elaboración de pasaportes en Colombia. El canciller Álvaro Leyva fue quien tomó la decisión.

La empresa aseguró que, junto al Grupo Thales de Francia, ambos miembros de la Unión Temporal Pasaportes 2023, presentaban un recurso de reposición sobre la decisión del Ministerio.

“Respetan, pero no comparten la decisión que tomó la Cancillería, por eso se interpuso un recurso de reposición en el que se expresaron las razones de inconformidad y se dejó claro que no existen motivos para declarar desierto y señalar que era imposible seleccionar objetivamente. La propuesta de Thomas Greg & Sons cumplía a cabalidad con todas las reglas del pliego de condiciones y en esa medida no se cumplen los presupuestos para la decisión que toma la Cancillería”, informó Juan Pablo Estrada, representante de la Unión.

La entidad además hizo una advertencia sobre la fabricación de pasaportes en el país, esto recordando que el actual contrato entre la Cancillería y la empresa finaliza el próximo 2 de octubre.

“El contrato termina el 2 de octubre, Thomas no está en capacidad ni en posibilidad legal de elaborar pasaportes ni atender en los puntos en donde presta los servicios, nosotros apelamos a la sensatez del equipo jurídico de la Cancillería para que se revise una decisión abiertamente legal”, informó la empresa.

Noticia en desarrollo...