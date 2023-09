La ruta de la crisis wayúu: una tragedia en tierra sagrada (I)

Atender una crisis como la que atraviesa el pueblo Wayúu en La Guajira requiere de mucho trabajo, mucho compromiso, pero, sobre todo, de mucho conocimiento sobre su manera de ver el mundo. Con 400 mil integrantes, el pueblo wayúu es el grupo indígena más grande de Colombia, y sí, tienen sed, necesitan acueductos, pero necesitan más de buenas decisiones y que las intenciones del Gobierno con la emergencia social y económica decretada se vean reflejadas en cada familia.

En esta tierra rodeada por el agua habitan unos 400 mil indígenas wayúu. Ese número hace que hoy la comunidad sea reconocida como el pueblo indígena más grande que tiene Colombia, pero una parte de ser wayúu tiene una esencia, el suelo, el territorio, carecer de un lugar en donde se pueda establecer hace que un wayúu prácticamente pierda su cultura, su arraigo y reconocimiento dentro de su mismo pueblo. Unas 536 comunidades están viendo en riesgo ese territorio por situaciones que no alcanzan a entender.

Su historia

Cuando un wayúu nace, su historia es igual a la de los árboles. Ninguno estaría ahí, si no fuera por la tierra heredada que cubre sus raíces. Por el derecho que les da ser hijos de estos montes y llanuras, ocupan su territorio, levantan rancherías de barro y madera con techo de palma y amparados en un sistema de normas basado en la palabra, previenen y restauran, desequilibrios entre comunidades y familias.

Hasta que un día, otro quiere el lugar que ocupa ese árbol, otro que no entiende de raíces ni está interesado en saber si sus monedas compraron una tierra ajena y entra respaldado por una ley que no habla wayunaiki, y acaba con todo.

El camino que sigue una mujer wayúu en la tierra de sus ancestros acaba en un rancho de plástico, que es el único refugio que le queda en la comunidad Cachaca Mejía en Riohacha. Los desalojos de los últimos tres años tienen a 66 familias, durmiendo debajo de los árboles.

Su tierra

Estos wayúu fueron tildados de invasores por las autoridades municipales y su caso está hoy en manos de la Agencia Nacional de Tierras, porque solo después de tantos atropellos pudieron demostrar que son hijos del lugar de donde los quieren sacar.

Hay noches en que los tizones que prenden para cocinar no calientan ningún alimento. A las ollas no hay nada que ponerles, los niños toman chicha en la mañana y así tienen que dormir. Los adultos se recogen alrededor de los árboles que logran defender para esperar el amanecer.

En donde la luz del día muestra a un gigante que se levanta a costa de otra tragedia wayúu es en la comunidad Walinay. La venta fraudulenta de casi cien hectáreas de los herederos del Clan Sijona. Diez de esas hectáreas fueron destinadas por el departamento para la construcción de la mega cárcel de Riohacha. Solo hasta que las máquinas llegaron al terreno donde se pastoreaban los rebaños, las familias se enteraron del negocio que un particular había hecho con sus propias tierras.

Ante los ojos wayúu, el problema social no se resuelve con una cárcel, y como la construcción ya está en pie, le insisten al Gobierno que, aunque en los decretos de emergencia no se hable sobre el problema de la tierra que viven actualmente más 536 comunidades, estos muros puedan servir para otra cosa, y hasta quienes no hablan wayunaiki entiendan el mensaje.

Quitarle a un wayúu su tierra es condenarlo a no pertenecer nunca más a ningún lugar, despojarlo de su propia identidad. Un wayúu sin tierra para sus raíces es automáticamente un arijuna, aunque su sangre diga lo contrario.