¿Quién es alias Naín? El hombre detrás de extorsiones y narcotráfico en La Guajira

Las autoridades en La Guajira identificaron a alias Naín como uno de los principales cabecillas del bloque conquistadores de la Sierra, grupo ilegal que desde hace años delinque en la región.

Según los reportes oficiales, 'Naín' estaría detrás de las intimidaciones, amenazas y extorsiones contra comerciantes, además de sembrar terror en distintas poblaciones del departamento.

En lo corrido del año, esta es la segunda ocasión en que los comerciantes se han visto obligados a cerrar sus negocios debido a las amenazas, lo que refleja la gravedad y persistencia de la situación.

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Historial criminal y operaciones ilegales

Alias Naín hace parte del cartel de los más buscados en La Guajira por delitos como homicidio, desplazamiento forzado y porte ilegal de armas.

De acuerdo con las autoridades, integra las autodefensas conquistadoras de la Sierra desde 2019 y ha sido señalado como responsable de controlar rutas del narcotráfico y de ejercer dominio sobre la Troncal del Caribe en los departamentos de Magdalena, La Guajira y Cesar.

Su rol dentro de la estructura criminal lo vincula no solo con la intimidación a la comunidad, sino también con ataques contra la fuerza pública, lo que ha incrementado la tensión en la zona.

Respuesta institucional y análisis de amenazas

Las intimidaciones recientes, difundidas a través de videos que están siendo analizados, serían retaliaciones frente a las operaciones adelantadas por la fuerza pública contra este grupo ilegal.

Voceros oficiales aseguran que se trata de hechos en investigación y que no corresponden a un solo actor, sino a varias estructuras que buscan aprovechar la situación para generar miedo.

“Estamos actuando para prevenir y reaccionar en el momento que nos requieran”, señalaron las autoridades, quienes reiteraron su compromiso de garantizar la seguridad en el departamento y de frenar el accionar de estas organizaciones criminales.