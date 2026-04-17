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¿Quién es alias Naín? El hombre detrás de extorsiones y narcotráfico en La Guajira

Según los reportes oficiales, 'Naín' estaría detrás de las intimidaciones, amenazas y extorsiones contra comerciantes.

Noticias RCN

abril 17 de 2026
01:21 p. m.
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Las autoridades en La Guajira identificaron a alias Naín como uno de los principales cabecillas del bloque conquistadores de la Sierra, grupo ilegal que desde hace años delinque en la región.

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Según los reportes oficiales, 'Naín' estaría detrás de las intimidaciones, amenazas y extorsiones contra comerciantes, además de sembrar terror en distintas poblaciones del departamento.

En lo corrido del año, esta es la segunda ocasión en que los comerciantes se han visto obligados a cerrar sus negocios debido a las amenazas, lo que refleja la gravedad y persistencia de la situación.

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Historial criminal y operaciones ilegales

Alias Naín hace parte del cartel de los más buscados en La Guajira por delitos como homicidio, desplazamiento forzado y porte ilegal de armas.

De acuerdo con las autoridades, integra las autodefensas conquistadoras de la Sierra desde 2019 y ha sido señalado como responsable de controlar rutas del narcotráfico y de ejercer dominio sobre la Troncal del Caribe en los departamentos de Magdalena, La Guajira y Cesar.

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Su rol dentro de la estructura criminal lo vincula no solo con la intimidación a la comunidad, sino también con ataques contra la fuerza pública, lo que ha incrementado la tensión en la zona.

Respuesta institucional y análisis de amenazas

Las intimidaciones recientes, difundidas a través de videos que están siendo analizados, serían retaliaciones frente a las operaciones adelantadas por la fuerza pública contra este grupo ilegal.

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Voceros oficiales aseguran que se trata de hechos en investigación y que no corresponden a un solo actor, sino a varias estructuras que buscan aprovechar la situación para generar miedo.

“Estamos actuando para prevenir y reaccionar en el momento que nos requieran”, señalaron las autoridades, quienes reiteraron su compromiso de garantizar la seguridad en el departamento y de frenar el accionar de estas organizaciones criminales.

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