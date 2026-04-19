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Así es como alias Naín en videos desde sus redes se burla de las autoridades en La Guajira

El cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada desafía la ofensiva militar subiendo videos en redes, paseando en una moto, mientras huye de la justicia.

Noticias RCN

abril 19 de 2026
02:23 p. m.
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Mientras La Guajira permanece bajo amenaza por las acciones criminales de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, su máximo líder, alias Naín o ‘Bendito Menor’, desafía abiertamente a las autoridades colombianas mediante publicaciones en redes sociales.

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En las últimas horas circuló un video donde el criminal aparece paseando tranquilamente en motocicleta por el desierto junto a su pareja.

Este video es considerado una clara burla al operativo de seguridad desplegado para capturarlo.

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¿Quién es alias Naím y por qué lo buscan las autoridades?

Alias Naín es uno de los hombres más buscados en el norte de Colombia. Las autoridades ofrecen hasta 1.000 millones de pesos de recompensa por información que permita su captura.

A pesar de intentar alardear su poderío en la región a través de redes sociales, huye de las fuerzas de seguridad desde hace varios meses mientras dirige operaciones criminales en la zona.

El cabecilla lidera una violenta disputa territorial contra el Clan del Golfo por el control de las rutas de narcotráfico que conectan con el mar Caribe, desde donde se realizan gigantescos envíos de cocaína y clorhidrato de cocaína hacia México, Estados Unidos y Europa. Los principales afectados por estos enfrentamientos han sido los pobladores de la región.

En los últimos días, comerciantes tuvieron que cerrar sus establecimientos por amenazas de estos grupos armados.

Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada han intensificado actos criminales como extorsiones a comerciantes, amenazas a líderes sociales y paros armados, en respuesta a la ofensiva que mantienen el Ejército y la Policía en la zona.

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Las medidas que activaron las autoridades para capturar a alias Naím

Frente a esta situación, las autoridades anunciaron medidas de seguridad extremas. Por orden del director de la Policía Nacional se crearon cinco grupos especiales compuestos por los grupos de operaciones especiales, la dirección de investigación criminal y la Dipol.

En las próximas horas llegarán más de 100 uniformados expertos en inteligencia para ubicar a los cabecillas que desestabilizan el departamento.

Estos equipos tendrán como objetivo principal la captura de alias Naín y desplegarán operaciones en 26 puntos prioritarios de La Guajira.

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Las operaciones militares que se desarrollan en La Guajira

Por su parte, el Ejército Nacional viene adelantando desde hace aproximadamente cinco semanas una de las operaciones militares más grandes en la región, enfocada en desarticular las estructuras narcotraficantes que se disputan el territorio.

Las fuerzas militares buscan frenar la violenta escalada de acciones terroristas y recuperar el control de las rutas utilizadas para el tráfico de drogas.

Las autoridades aseguran que ya tienen ubicado al peligroso criminal en la zona, quien continúa amenazando principalmente a comerciantes y población civil en La Guajira.

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