Toque de queda y ley seca en Morales, Cauca, tras atentado que dejó 19 heridos

Un nuevo ataque terrorista se registró en el departamento de Cauca. Delincuentes activaron una moto cargada con explosivos dejando19 personas heridas, entre ellas varios menores de edad y dos policías.

El ataque se registró sobre el mediodía en el centro del municipio, muy cerca de la estación de Policía y un colegio. Las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 30 millones para quien ayude de ubicar a los responsables.

"Un ataque con explosivos ha dejado 17 civiles y 2 uniformados heridos, familias sumidas en el miedo, nuestra primera infancia e infancia profundamente afectadas y la economía golpeada con daños en establecimientos comerciales", señaló Oscar Guachetá, alcalde de Morales.

Al menos 15 locales comerciales y ocho viviendas resultaron afectados con la onda expansiva.

El alcalde también exigió al Gobierno Departamental y Nacional, inversión social y desarrollo productivo. "No podemos seguir siendo un territorio olvidado, donde la falta de oportunidades abre caminos a la violencia. Morales necesita empleo, educación, salud y bienestar".

Medidas en Morales, Cauca, tras atentado que dejó al menos 19 heridos

Tras un consejo extraordinario de seguridad, la Gobernación del Cauca informó la suspensión de las clases, toque de queda y leu seca en la cabecera municipal.

"Junto a la Alcaldía, trazamos acciones tras la situación tras la explosión (...) Se suspenden las actividades académicas en todos los niveles educativos presenciales y se insta a las Instituciones Educativas a proteger a nuestros niños y niñas, además, se decreta toque de queda en la cabecera municipal y ley seca".

Además, indicó que una comisión del Gobierno Departamental se desplazará a la zona para "acompañar a la comunidad y reforzar las acciones de seguridad con el fin de garantizar la tranquilidad de nuestros habitantes".

El gobernador, Octavio Guzmán, rechazó tajantemente el atentado, se solidarizó con las familias de los heridos e hizo un llamado al Gobierno Nacional.

"El Cauca no puede rendirse ante los violentos. Lo ocurrido en Morales nos duele, nos indigna, pero no nos quiebra. Somos un pueblo de lucha, de dignidad, de esperanza (...) Este llamado al Gobierno Nacional no es solo uno más del gobernador, es el clamor de un pueblo que exige seguridad y anhela una Paz Integral".

¿Quiénes son los responsables del atentado en Morales, Cauca?

El atentado es atribuido al frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc. Según el comandante de la Policía de Cauca, coronel Giovanni Torres, éste ha sido el responsable de perpetrar la mayor cantidad de acciones contra la población en Morales.

"Alias Botas, alias AKT, alias El Paisa, dos de sus principales cabecillas de comisión estarían detrás de estos nefastos actos y por quien hoy, con la Gobernación del departamento del Cauca, ofrecemos hasta $50 millones por quien brinde información para capturarlos", afirmó el coronel Torres.