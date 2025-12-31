CANAL RCN
Colombia Video

Así se vive la tradición del año viejo en las calles del barrio El Piloto, en Cali

Durante meses, habitantes del sector trabajan en la elaboración de estas figuras que serán quemadas la noche del 31 de diciembre.

Noticias RCN

diciembre 31 de 2025
01:09 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En el centro de Cali, las calles del barrio El Piloto se convierten cada diciembre en escenario de una tradición que reúne a familias enteras: la preparación y compra de los tradicionales muñecos de año viejo.

Paso a paso de los mejores rituales y agüeros del 31 de diciembre: tome nota
RELACIONADO

Paso a paso de los mejores rituales y agüeros del 31 de diciembre: tome nota

Durante meses, habitantes del sector trabajan en la elaboración de estas figuras que serán quemadas la noche del 31 de diciembre, como símbolo de despedida de lo negativo y bienvenida a un nuevo ciclo.

Personajes que se convierten en año viejo

Julio Henao, uno de los compradores, cuenta que este año decidió rendir homenaje a un ídolo de la música ranchera: “lo había pedido a él que me lo hiciera para para quemarlo este año la verdad es que es un ídolo pues de la música ranchera donde me ha gustado siempre la música, pues desde pequeño y pues quise que me hiciera el de Vicente Fernández y acá lo llevo pa quemarlo”.

VIDEO | Más de un millón de vehículos se movilizan por carreteras colombianas en temporada de fin de año
RELACIONADO

VIDEO | Más de un millón de vehículos se movilizan por carreteras colombianas en temporada de fin de año

Las familias creadoras de estos muñecos, como la de Patricia Simvaqueba, han mantenido viva la tradición por décadas. “es casi que todo el año no fabricar las cabezas, las manos, porque está hecho totalmente todo de cartón. Todo es a mano lo que hacemos nosotros”, explica. Para ella, el atractivo está en el ritual colectivo: “a la gente le gusta venir reírse comprando un personaje, una caricatura quemarlo en familia, quemar las cosas negativas de todo el año”.

Un ritual que se reinventa cada diciembre

Los caleños llegan hasta este punto a escoger su año viejo como si se tratara de la mejor pinta para la celebración. Entre caricaturas, personajes famosos y figuras queridas, cada muñeco se convierte en depositario de los recuerdos y frustraciones que se desean dejar atrás.

Año Nuevo 2025: los mejores rituales zodiacales para la prosperidad
RELACIONADO

Año Nuevo 2025: los mejores rituales zodiacales para la prosperidad

Así, el barrio El Piloto se consolida como epicentro de una tradición popular que mezcla humor, creatividad y memoria colectiva, y que cada 31 de diciembre renueva el vínculo entre las familias y su manera de despedir el año.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Feminicidio

“Lo único que hicieron fue grabar”: Nadie ayudó a Kelly Echeverry cuando era atacada con arma blanca en Anorí

Migrantes

Agencias de viajes eran la fachada de una red que traficó y abandonó a más de 200 migrantes

Policía Nacional

Policía incautó un camión cargado de marihuana: tenía 814 kilos

Otras Noticias

Defensoría del Pueblo

Defensoría pide garantizar atención médica y entrega oportuna de medicamentos

En un comunicado, la entidad manifestó su preocupación por hechos que ponen en riesgo el derecho fundamental a la salud.

Artistas

Hija de Andy Rivera deslumbra cantando y es comparada con Karol G en sus inicios: video

Talento heredado: hija de Andy Rivera recuerda a Karol G en sus comienzos musicales y encanta con su voz en las redes sociales.

Medio oriente

Médicos Sin Fronteras pide a Israel permitir su operación en Gaza y Cisjordania en 2026

Becas

Colombianos podrán estudiar en Hungría con becas del Icetex: así puede postularse

Millonarios

Como un héroe despidieron a Rodrigo Ureña, tricampeón que llega a Bogotá para firmar con Millonarios