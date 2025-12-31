Así se vive la tradición del año viejo en las calles del barrio El Piloto, en Cali

En el centro de Cali, las calles del barrio El Piloto se convierten cada diciembre en escenario de una tradición que reúne a familias enteras: la preparación y compra de los tradicionales muñecos de año viejo.

Durante meses, habitantes del sector trabajan en la elaboración de estas figuras que serán quemadas la noche del 31 de diciembre, como símbolo de despedida de lo negativo y bienvenida a un nuevo ciclo.

Personajes que se convierten en año viejo

Julio Henao, uno de los compradores, cuenta que este año decidió rendir homenaje a un ídolo de la música ranchera: “lo había pedido a él que me lo hiciera para para quemarlo este año la verdad es que es un ídolo pues de la música ranchera donde me ha gustado siempre la música, pues desde pequeño y pues quise que me hiciera el de Vicente Fernández y acá lo llevo pa quemarlo”.

Las familias creadoras de estos muñecos, como la de Patricia Simvaqueba, han mantenido viva la tradición por décadas. “es casi que todo el año no fabricar las cabezas, las manos, porque está hecho totalmente todo de cartón. Todo es a mano lo que hacemos nosotros”, explica. Para ella, el atractivo está en el ritual colectivo: “a la gente le gusta venir reírse comprando un personaje, una caricatura quemarlo en familia, quemar las cosas negativas de todo el año”.

Un ritual que se reinventa cada diciembre

Los caleños llegan hasta este punto a escoger su año viejo como si se tratara de la mejor pinta para la celebración. Entre caricaturas, personajes famosos y figuras queridas, cada muñeco se convierte en depositario de los recuerdos y frustraciones que se desean dejar atrás.

Así, el barrio El Piloto se consolida como epicentro de una tradición popular que mezcla humor, creatividad y memoria colectiva, y que cada 31 de diciembre renueva el vínculo entre las familias y su manera de despedir el año.