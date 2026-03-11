CANAL RCN
Colombia

Tragedia en Lorica: niño de tres años murió días después de sufrir graves quemaduras en incendio de su casa

El menor luchó por su vida tras el incendio ocurrido en su casa ubicada en el barrio Brisas del Sinú, en el municipio de Lorica, Córdoba.

Foto: suministrada a Noticias RCN.

Noticias RCN

marzo 11 de 2026
04:51 p. m.
Una tragedia enluta al municipio de Lorica, Córdoba, luego de que un niño de tres años falleciera días después de sufrir graves quemaduras en un incendio que consumió la vivienda donde residía junto a su familia.

El menor, identificado como Daiver Sepúlveda, resultó gravemente herido durante una emergencia ocurrida el pasado viernes 6 de marzo en el barrio Brisas del Sinú, cuando la casa donde vivía quedó envuelta por las llamas.

De acuerdo con la información conocida, el incendio habría sido provocado por un posible cortocircuito que se registró dentro de la vivienda.

Niño de tres años fue rescatado de las llamas, pero no sobrevivió

En medio de la emergencia, uno de los tíos del menor logró ingresar a la casa en llamas para rescatarlo.

El hombre consiguió sacar al niño del lugar antes de que el fuego se extendiera por completo dentro de la vivienda. Durante la maniobra de rescate ambos resultaron afectados por las llamas.

Tras ser evacuados, los dos fueron trasladados inicialmente al Hospital San Vicente de Lorica, donde recibieron atención médica de urgencia por las lesiones sufridas durante el incendio.

Debido a la gravedad de las quemaduras, el personal médico decidió remitirlos posteriormente a un centro asistencial en Montería para continuar con el tratamiento especializado.

Niño luchó por su vida, tras sufrir graves quemaduras en accidente

Luego del traslado, el niño permaneció bajo atención médica mientras los profesionales intentaban estabilizar su estado de salud.

Pese a los esfuerzos del personal médico, las complicaciones derivadas de las quemaduras terminaron causando su fallecimiento días después de la emergencia.

Hasta el momento no se han entregado detalles adicionales sobre el estado de salud del familiar que participó en el rescate del menor.

Las primeras versiones señalan que el origen del fuego habría sido un cortocircuito, aunque las circunstancias exactas del incidente no han sido detalladas públicamente.

