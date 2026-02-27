CANAL RCN
Colombia

Tragedia en operativo militar: blindado cayó a un abismo al retroceder para evitar el ataque de una multitud

Un subteniente murió y 14 militares resultaron heridos luego de que un vehículo blindado del Ejército cayera a un abismo en zona limítrofe entre Cauca y Huila.

Foto: Ejército Nacional

Noticias RCN

febrero 27 de 2026
04:46 p. m.
Un accidente de tránsito en zona rural del corregimiento de Itaibe, del municipio de Páez, en el departamento del Cauca, en límites con el occidente del Huila, dejó como saldo la muerte de un oficial del Ejército y 14 soldados heridos.

La víctima fatal fue identificada como el subteniente César Alberto Sierra Mercado, quien se movilizaba junto a otros uniformados en un vehículo blindado adscrito al Batallón de Infantería Liviana N° 26 y al Grupo de Caballería Liviana N° 11.

Una maniobra militar durante un operativo terminó en tragedia

De acuerdo con el Ejército, el siniestro se produjo cuando el vehículo blindado realizaba una maniobra de retroceso para evitar una confrontación con un grupo de personas que intentaba obstaculizar la captura de un presunto explosivista.

En medio del movimiento, un tramo de la vía cedió, provocando que el vehículo perdiera estabilidad y rodara por un abismo.

Minutos antes del accidente, las tropas habían logrado la captura en flagrancia de un hombre señalado de pertenecer a grupos armados residuales, a quien se le incautó material explosivo. El detenido salió ileso porque se desplazaba en un vehículo distinto al que sufrió el colapso.

Un muerto y 14 heridos dejó la caída al vacío de un blindado militar

La emergencia activó protocolos de evacuación inmediata para los militares afectados, quienes fueron trasladados a un centro asistencial en el occidente del Huila.

El hecho dejó como saldo la muerte del subteniente César Alberto Sierra Mercado.

Los 14 uniformados lesionados ingresaron al Hospital San Antonio de Padua, ubicado en el municipio de La Plata, donde reciben atención especializada.

El reporte médico señala que los soldados presentan diversas afectaciones, entre ellas fracturas de clavícula, traumas craneoencefálicos y lesiones en extremidades y tórax.

Hasta el momento, cuatro militares han sido dados de alta tras estabilizarse su estado de salud, mientras que diez continúan bajo observación y a la espera de procedimientos quirúrgicos, principalmente por parte del equipo de ortopedia.

La institución militar anunció que los hechos serán puestos en conocimiento de las autoridades competentes para adelantar las investigaciones correspondientes. El objetivo es esclarecer las circunstancias exactas que llevaron al desprendimiento de la vía y establecer responsabilidades, si a ello hubiere lugar.

