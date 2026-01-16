CANAL RCN
Colombia

Tragedia en Santa Marta: hombre murió en accidente con moto acuática

Minutos después de internarse en el mar, la moto acuática se volcó por razones que aún son materia de investigación.

Noticias RCN

enero 16 de 2026
03:00 p. m.
Un viaje de descanso y unión familiar terminó en tragedia el pasado sábado 10 de enero en las playas de Santa Marta.

RELACIONADO

Freddy Alexander Morales Silva, de 43 años, natural de Chitaraque (Boyacá) y residente en Bucaramanga, falleció tras sufrir un accidente mientras utilizaba una moto acuática alquilada en el sector de Bello Horizonte, una de las zonas más concurridas del litoral samario durante la temporada alta de vacaciones.

El paseo familiar que terminó en tragedia

Morales llegó a la capital del Magdalena acompañado de sus hijas, su hermana, su cuñado y varios sobrinos para disfrutar del puente de Reyes.

Según la información conocida, el hombre decidió alquilar una moto acuática para cumplir el deseo de sus hijas, quienes querían experimentar por primera vez esta actividad recreativa en el mar.

RELACIONADO

Testigos relataron que, antes de iniciar el recorrido, tanto Morales como las menores se colocaron chalecos salvavidas. Sin embargo, el hombre no sabía nadar, condición que resultó determinante en el desenlace. Minutos después de internarse en el mar, la moto acuática se volcó por razones que aún son materia de investigación.

Tras caer al agua, Morales entró en pánico y comenzó a tragar agua sin lograr mantenerse a flote. Sus hijas pidieron auxilio desesperadamente, hasta que un conductor de otra moto acuática acudió al rescate y los trasladó a la orilla.

Autoridades investigan protocolos de seguridad

En tierra, socorristas iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero los esfuerzos fueron infructuosos: el hombre no presentaba signos vitales.

RELACIONADO

La Policía Metropolitana de Santa Marta confirmó que la causa de la muerte fue inmersión y anunció investigaciones para establecer en qué condiciones operaba el servicio de alquiler de la moto acuática y si se cumplieron los protocolos de seguridad exigidos.

Este caso se suma a otros accidentes recientes en la región. En octubre de 2025, una turista de 43 años perdió la vida mientras recibía clases de buceo en la zona de Laguja, cerca de Taganga. Las autoridades también investigan si en ese hecho se contaba con el equipo adecuado y el acompañamiento necesario.

