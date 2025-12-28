TransMiCable San Cristóbal supera el 80 % de avance: ¿Cuándo entra en operación?

El alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, realizaron una verificación a las obras del TransMiCable San Cristóbal, uno de los proyectos de movilidad que se desarrollan en el sur de la ciudad.

Durante el recorrido, el alcalde Galán indicó que el 26 de diciembre se revisaron varios proyectos relevantes para la movilidad en esta zona de Bogotá, destacando que la ciudad se está preparando para una transformación orientada a una mayor conectividad, especialmente en el sur de la capital.

Avance contractual del TransMiCable San Cristóbal

El TransMiCable San Cristóbal es un proyecto de movilidad sostenible que transformará la forma de movilizarse de más de 400.000 personas en su área de influencia. Al 15 de diciembre de 2025, el proyecto registra un avance contractual del 80,22 %, luego de haber sido recibido en enero de 2024 con un avance del 5,52 %.

De acuerdo con el director del IDU, al inicio de la actual administración el proyecto no presentaba avance de obra y contaba con un bajo porcentaje de ejecución contractual. Actualmente, ya se completó el tendido de casi 6 kilómetros de cable, un hito clave para el funcionamiento del sistema.

La obra proyecta terminar su fase constructiva en agosto de 2026, donde comenzarían las pruebas correspondientes. De cumplirse con el cronograma establecido, su operación para pasajeros estaría lista en diciembre del próximo año.

Cabinas, torres y estaciones del sistema

Durante 2025 se recibieron las 148 cabinas del TransMiCable, de las cuales cuatro serán destinadas como reserva. Con la llegada de las 20 cabinas restantes, se completó el total previsto para el sistema, mientras que las cabinas de reserva permanecen en zona franca y serán recibidas en enero de 2026.

Asimismo, se finalizó el izaje de las 21 torres del sistema y el alado, tendido y empalme de los cerca de 6 kilómetros de cable que permitirán la operación de las cabinas a lo largo del trazado del proyecto.

En cuanto a la infraestructura de estaciones, en enero de 2024 ninguna de las tres estaciones del TransMiCable San Cristóbal había iniciado su fase constructiva. Con corte al 15 de diciembre de 2025, las tres estaciones presentan avances superiores al 73 %, consolidando el progreso general del proyecto.