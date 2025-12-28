CANAL RCN
CNE activó el reloj electoral y define las reglas del dinero para las consultas de 2026

Partidos, movimientos y grupos ciudadanos tienen hasta este lunes para pedir anticipos estatales, en una decisión que marca el arranque financiero de la carrera presidencial.

Foto: CNE

diciembre 28 de 2025
12:58 p. m.
El calendario electoral de 2026 empezó a moverse con fuerza. El Consejo Nacional Electoral (CNE) fijó este 29 de diciembre como fecha límite para que los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos soliciten los anticipos de financiación estatal con los que podrán participar en las consultas presidenciales de marzo del próximo año.

La determinación no solo pone contra el tiempo a las colectividades, sino que define el marco financiero bajo el cual se moverán los precandidatos en los primeros meses de campaña. Según la resolución del CNE, quienes aspiren a estos recursos deberán radicar la solicitud en el Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales y cumplir con requisitos clave, entre ellos, presentar pólizas o garantías bancarias que respalden los montos recibidos en caso de no alcanzar la reposición de votos.

Anticipos, topes y controles

El organismo electoral estableció que los anticipos podrán ser de hasta el 80 % de la financiación estatal disponible, siempre que exista disponibilidad presupuestal. El cálculo se hará tomando como referencia lo recibido por cada partido o movimiento en la campaña anterior para el mismo cargo, tal como lo contempla la Ley 1475 de 2011.

Además, el CNE dejó claro que los recursos solo se girarán a través de los partidos y movimientos con personería jurídica. En el caso de los grupos significativos de ciudadanos, el dinero será entregado a la persona natural o jurídica designada por el comité inscriptor, reforzando así los controles sobre el manejo de los fondos.

A la par, la autoridad electoral definió los topes de gasto para las consultas interpartidistas. Los precandidatos presidenciales no podrán superar el 50 % del límite fijado para la primera vuelta, lo que se traduce en un máximo cercano a los 18.555 millones de pesos. También se ratificó que la reposición por voto será de 8.287 pesos y que el anticipo estatal para la primera vuelta presidencial superará los 10.100 millones de pesos.

El paquete de decisiones incluye un ajuste adicional: el CNE amplió hasta este mismo lunes el plazo para que los aspirantes a las curules de paz soliciten anticipos, luego de evidenciar una baja respuesta frente al número de listas inscritas.

Con estas reglas sobre la mesa, el CNE busca dar orden y previsibilidad al arranque de la contienda presidencial, mientras partidos y candidatos definen, contrarreloj, si cuentan con el músculo financiero para entrar en la primera gran prueba electoral de 2026.

