¿Atlético Nacional pierde a uno de sus jugadores más importantes? Junior de Barranquilla tendría un plan

Atlético Nacional quiere seguir contando con Alfredo Morelos en el 2026, pero tiene que llegar a un acuerdo con Santos de Brasil, que es el dueño de sus derechos.

En el pasado, Santos aceptó renovar un préstamo, pero, de acuerdo a lo que se ha conocido, el equipo brasileño no aceptaría otra vez esa modalidad de negocio, sino que pediría que el 'verde' compre un porcentaje del pase de Alfredo Morelos.

En medio de esa coyuntura, la junta directiva de Atlético Nacional está preparando una oferta para presentar en los próximos días. Sin embargo, según el periodista Julián Capera, de ESPN, Junior de Barranquilla tendría al delantero en sus planes en caso de no poder contratar a Luis Fernando Muriel.

¿Cómo está el panorama? Descubra los detalle aquí en Noticias RCN.

Junior de Barranquilla ya habría preguntado condiciones por Alfredo Morelos, delantero de Atlético Nacional

Julián Capera, en su cuenta de X, aseguró que Junior de Barranquilla ya mostró interés por Alfredo Morelos, pero que Atlético Nacional tiene la prioridad y sigue trabajando en su oferta.

"Atlético Nacional prepara su oferta formal para comprar un porcentaje menor de los derechos del delantero. Junior de Barranquilla preguntó condiciones, en caso de no poder cerrar a Muriel, y el cuerpo técnico le gusta. Además, hay un equipo mexicano en la puja", aseguró el periodista.

Por otra parte, Juan David Londoño, el comunicador que es muy cercano al entorno del 'verde paisa', reconoció este 28 de diciembre que las negociaciones con Santos no serán fáciles, pero que Alfredo Morelos ya le habría comentado al equipo brasileño que quiere seguir jugando en Atlético Nacional.

De esa manera, resta esperar lo que ocurra cuando se presente la oferta formal para saber cuál será el futuro del delantero de Cereté.

¿Cuáles serían los dos primeros refuerzos de Atlético Nacional?

Aparte de los planes que Atlético Nacional tiene con Alfredo Morelos, también ha planteado como prioridad la contratación de un extremo y un lateral izquierdo.

Por ende, se movió con prisa en los últimos días y ya tendría principios de acuerdo con Nicolás Rodríguez, el ex Fortaleza que está en el Orlando City de la MLS, y con Milton Casco, el multicampeón con River Plate.