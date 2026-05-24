¡Ojo! Anuncian cambios en el Portal Usme: alimentadores no pararán en estas estaciones

Desde este lunes 25 de mayo, habrá importantes cambios en el Portal Usme, sur de Bogotá; el cual cada día moviliza a miles de pasajeros.

Las modificaciones son positivas, debido a que operará una nueva alimentadora: la H738 Av. Caracas. Su horario será de lunes a viernes, de 4:00 a.m. a 8:00 a.m. y de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.

Nueva ruta alimentadora hacia el Portal Usme

Se optó por esta franja, teniendo en cuenta que son los horarios cuando hay mayor flujo de usuarios, conocidos como horas pico. La ruta alimentadora recorrerá Santa Librada, siendo un apoyo al servicio 3-2 que transita por el mismo sector.

Adicionalmente, con la puesta en marcha de la ruta, se optimizará la operabilidad de los servicios H728 Danubio y H729 La Aurora, los cuales también tienen conexión con el Portal Usme.

En el caso del H728, no parará en la Estación Intermedia Molinos y las aledañas, sino que conectará directamente a Danubio con el portal. Es decir, no se podría tomar en el sector de Molinos, debido a que es un foco de congestión.

Cambios en las otras rutas alimentadoras

Se debe tener en cuenta que no habrá cambios en las rutas alimentadoras 4-1 Bochica, 4-2 Diana Turbay y 4-3 Molinos. Con respecto al H729, se vuelve un apoyo para el servicio 3-8 Virrey.

Transmilenio busca que el nuevo alimentador ayude a bajar en gran medida la tardanza que experimentan miles de usuarios y descongestione a la ruta 3-2 Santa Librada.

Un dato no menor es que, en el último tiempo, el barrio se ha caracterizado por la construcción de conjuntos residenciales, haciendo que la expansión esté siendo a alta velocidad.

Esto, entonces, plantea mayores retos en cuanto a la movilidad. Transmilenio analizó este fenómeno y concluyó que se debía implementar otro servicio en los horarios cuando más personas van al trabajo o retornan a sus hogares entre semana.