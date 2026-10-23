Presuntos asesinos de joven que vendía mazamorra para costear sus estudios podrían quedar libres por vencimiento de términos

Los presuntos asesinos de Juan José Correa, el joven de 17 años que vendía mazamorra en el sector de San Mateo, Soacha, para costear sus estudios universitarios, podrían quedar libres, en los próximos cinco días, por vencimiento de términos.

Entre lágrimas, su madre, Andrea Guerrero, indicó que “es una bofetada” para ella, como víctima, y “para la justicia”, y recordó que el día del ataque intentó donar su corazón para ganarle años de vida a su hijo:

“Le pregunté al doctor si podría dar mi corazón para él. Dejó caer una lágrima y cerró sus ojos”.

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La madre de Juan José exige que se haga justicia:

El crimen que acabó con la vida de Juan José ocurrió hace 18 meses, cuando fue herido de muerte por dos sujetos que se negaron a pagar los 6.000 pesos que costaban dos platos de mazamorra.

Las autoridades dieron con su ubicación y efectuaron su captura; sin embargo, podrían quedar en libertad, con todo y que uno de ellos tenía antecedentes y una orden de captura vigente en su contra.

El abogado de los presuntos homicidas presentó una apelación y el caso pasó al Tribunal Superior de Cundinamarca, que debía tomar una decisión final, pero el caso se estancó.

“No hay ninguna razón fáctica o jurídica” para semejante demora:

Juan Castellanos, abogado de los Guerrero, advirtió que es entendible “que, en el marco de la dinámica procesal, puedan tardarse cinco días más, diez días más, de pronto un mes o de pronto dos meses, pero ¿un año? Deja mucho que desear”.

Insiste en que “no hay ninguna razón ni fáctica ni jurídica para que no se resuelva un recurso de apelación en el término de un año”.

Por las demoras han presentado cuatro documentos ante el tribunal solicitando celeridad en el caso, pero, aun hoy, existe el riesgo de que los presuntos homicidas recuperen su libertad y escapen:

“Yo les pregunto a los colombianos, a cualquier ciudadano de a pie: ¿Si estas dos personas recobran su libertad, en el momento en el que se emita condena, se van a entregar? Tengan en cuenta que uno de estos ciudadanos tenía una orden de captura vigente para el momento de los hechos. Yo creo que no”, lamentó Castellanos.