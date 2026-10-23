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Abecé del proyecto con el que se podría comprar casa sin cuota inicial

La persona detrás de esta iniciativa es el exministro Mauricio Cárdenas, quien explicó qué propone en diálogo con Noticias RCN.

Nicolás Martínez Sánchez

octubre 23 de 2026
11:57 a. m.
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El exministro Mauricio Cárdenas presentó un proyecto de ley que busca facilitar el acceso a vivienda propia para millones de colombianos que actualmente no pueden ahorrar para la cuota inicial.

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La iniciativa propone un modelo dirigido principalmente a favorecer a trabajadores informales con ingresos inferiores a tres millones y medio de pesos.

¿De cuánto serían las tasas?

El proyecto, desarrollado en alianza entre el movimiento Avanza Colombia y el Partido Conservador, establece un esquema donde el gobierno (municipal, departamental o nacional) aportaría 50 millones de pesos como cuota inicial para viviendas de interés prioritario valoradas en 150 millones de pesos.

Las familias beneficiarias tomarían un crédito de 100 millones de pesos a una tasa de interés del 7 % anual, lo que resultaría en cuotas mensuales de aproximadamente 700.000 pesos.

“El gran problema de muchas familias colombianas es que no les alcanza la plata para ahorrar y los programas de vivienda exigen mínimo 30 millones de pesos para poder arrancar”, explicó Cárdenas.

¿Para quiénes aplicaría?

Una característica distintiva del proyecto es su enfoque en la población informal. Los trabajadores informales, como vendedores ambulantes, taxistas o de cuenta propia, que tradicionalmente no pueden acceder a créditos bancarios por carecer de certificaciones laborales, podrían beneficiarse por medio del uso de plataformas digitales de pago.

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Sumado a ello, los créditos contarían con garantía del Fondo Nacional de Garantía, eliminando así los obstáculos que enfrentan los informales al solicitar financiamiento.

Así los bancos no van a tener argumentos y razones para negarle el crédito a los informales.

Las viviendas contempladas son de 42 metros cuadrados e incluirían sala, comedor, dos habitaciones y baño. En algunas ciudades podrían incluso contar con patio.

Cárdenas enfatizó que el programa no reemplaza iniciativas existentes, como Mi Casa Ya, sino que complementa la oferta dirigiéndose a un segmento poblacional diferente.

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